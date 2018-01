Accident grav pe DN7: doua victime incarcerate, una preluata de elicopterul SMURD

Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident rutier pe DN 7 acolo unde doua camioane si un autoturism s-au ciocnit! Totul s-a intamplat intre localitatile Sambateni si Paulis, din Arad. Trei persoane au ramas incarcerate. Din nefericire, șoferul in varsta de 18 ani, a murit in ciuda manevrelor de resuscitare. O a doua persoana…

- In urma cu cateva minute a avut loc un grav accident rutier pe DN 7, in judetul Arad. In apropierea Monumentului de la Paulis, doua TIR-uri si un autoturism sunt implicate in evenimentul rutier. Sunt trei persoane incarcerate si intervin SMURD, un echipaj de descarcerare, o ambulanta speciala si una…

- Doua persoane au ramas încarcerate, una fiind inconștienta, în urma unui accident rutier produs în aceasta dimineața, între un TIR și o duba, pe DN1, între localitațile Codlea și Vladeni.

- Cadrele medicale si specialistii in descarcetare au fost chemati sa intervina de urgenta, marti dimineata, la locul unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. Din datele facute publice de catre reprezentantii Centrului Infotrafic, coliziunea s-a produs in Valea Plopii, o localitate prahoveana…

- Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Gogoșu, din județul Mehedinți. Un autoturism a derapat și s-a izbit de un cap de pod. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. „Cele doua victime au fost transportate la UPU de catre SMURD și SAJ. Victima evaluata…

- La solicitarea serviciului Aviasan din Republica Moldova, elicopterul serviciului SMURD Romania a intervenit vineri, 19 ianuarie, in cazul unui pacient de 45 de ani, politraumatizat in urma unui accident rutier si care a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanesti in stare grava.

- Elicopterul SMURD a fost solicitat in aceasta dimineata sa vina in ajutorul unei femei insarcinate din localitatea Rahmanu judetul Tulcea. Initial in ajutorul tinerei a fost trimisa o ambulanta care a ramas blocata in zapada de la ora 3.00. Dimineata femeia a fost preluata de elicopterul SMURD si transportata…

- Elicopterul SMURD a fost trimis la un accident ce a avut loc, duminica, între localitațile Așchileu și Cristorel, unde o mașina s-a rasturnat într-un șanț. Incidentul a fost semnalat prin 112, iar la accident au fost trimise mai multe echipaje de la SMURD…

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

- Accident rutier cu 2 victime incarcerate in municipiul Targu Jiu. Intervine ISU Gorj. Articolul ACUM: ACCIDENT GRAV IN TARGU JIU, pe strada Victoriei. Doua victime incarcerate! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Accident grav joi seara in Municipiul Targu Jiu, pe Strada Victoriei. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost solicitat sa intervina pentru descarcerarea a doua victime. Revenim cu detalii....

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident deosebit de grav. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul…

- Turista care a fost ranita dupa ce a fost surprinsa de o avalansa in Muntii Fagaras a fost preluata de elicopterul SMURD si predata unui echipaj SMURD de la Sibiu pentru a fi transportata la spital. Cea de-a doua persoana prinsa sub zapada se poate deplasa singura si nu are nevoie de ingrijiri medicale.Una…

- Turista care a fost ranita dupa ce a fost surprinsa de o avalansa in Muntii Fagaras a fost preluata de elicopterul SMURD si predata unui echipaj SMURD de la Sibiu pentru a fi transportata la spital. Cea de a doua persoana prinsa sub zapada se poate deplasa singura si nu are nevoie de ingrijiri medicale.…

- In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul mașinii, potrivit lui Cristian Virag, purtatorul de cuvant…

- Trei autoturisme au fost implicate in jurul orei 11 intr-un accident deosebit de grav pe strada Budiul Mic din Tirgu Mureș, ne-a informat ISU Horea Mureș. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului…

- Patru copii au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina pe un drum judetean din Buzau. Politistii au stabilit ca atelajul nu era semnalizat, iar barbatul...

- Un accident rutier s-a petrecut marți, in jurul orei 10.00 pe raza localitații Sincel, soldat cu doua victime incarcerate. Garda Blaj a intervenit marți, in jurul orei 10.00, la un accident rutier petrecut in localitatea Sincel. Din primele informații in evenimentul rutier a fost implicat un autovehicul.…

- Mașina rasturnata in afara parții carosabile, pe raza localitații Spatarești, drumul spre Cornu Luncii, cu trei victime, din care una incarcerata. Victima incarcerata a fost extrasa din mașina și este in stare de inconștiența. A intervenit modulul SMURD al Detașamentului de Pompieri Falticeni (cu o…

- Un grav accident rutier s-a produs pe Dn 2 E85, in punctul Crucea Comisoaiei. Din primele date ar fi vorba despre un autoturism rasturnat. Din primele date, un conducator auto ar fi pierdut controlul autoturismului si s-a rasturnat pe camp. Din impact ar fi rezultat ranirea a 5 victime, din care si…

- Un accident rutier, soldat cu trei victime, dintre care doua incarcerate, s-a petrecut miercuri, 27 decembrie 2017, pe DN6, intre Vitanești și Vaceni, in jurul orei 14:30, in accident fiind implicate trei autoturisme. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, Gelu Dragomir, evenimentul…

- Un șofer a derapat, a intrat cu autoturismul intr-un copac și s-a rasturnat, iar in urma impactului, o persoana a ramas incarcerata, iar o alta se afla in stare grava. A fost nevoie și de intervenția unui elicopter SMURD, potrivit Antena 3. revenim cu detalii [citeste…

- Accident extrem de grab la iesirea din Bucuresti. Traficul este blocat, iar autoritatile intervin in forta. Totul s-a intamplat pe drumul care leaga localitatea Petrechioara de Afumati. Doua masini au fost implicate in evenimentul rutier.Citeste si: Aparitie SOC pe cerul Romaniei: Obiectul…

- Un grav accident de circulație a avut loc, cu puțin timp in urma, pe DN3, la ieșirea din localitatea Viișoara. Cel puțin o victima este incarcerata, un ranit in stare de coma și alte doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale, in urma coliziunii dintre doua autoturisme.

- Un grav accident de circulație a avut loc, cu puțin timp in urma, pe DN3, la ieșirea din localitatea Viișoara. Cel puțin o victima este incarcerata, un ranit in stare de coma și alte doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale, in urma coliziunii dintre doua autoturisme.

- In urma cu putin timp, la iesirea din localitatea Cobadin spre Viisoara s a produs un accident rutier.Din primele informatii, se pare ca in impact sunt implicate doua automobile. La fata locului, se deplaseaza elicopterul SMURD, un echipaj al SAJ Constanta, dar si politistii de la Rutiera. ...

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, vineri, pentru a prelua un ranit grav, dintr-un accident rutier petrecut intre doua vehicule. Impactul a fost unul frontal si a avut loc pe Drumul National 14, in localitatea Copsa Mica, judetul Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident groaznic in Constanta cu cinci victime. printre care un bebelus de sase luni, dar si doi adolescenti. Totul s-a intamplat intre localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu. Din primele informații, cinci persoane au fost ranite in urma impactului intre un autoturism Citroen inmatriculat in…

- În urma cu puțin timp, între localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu, a avut loc un accident rutier grav. Din primele informații, toate persoanele implicate în incident sunt conștiente. UPDATE: Un sugar de numai 6 luni a fost suferit un traumatism craniofacial,…

- Sunt trei victime incarcerate, conform ISU. Din primele informatii, martorii spun ca o fetita zace pe calea ferata, dar nu se stie care este starea ei de sanatate, daca a iesit singura din masina sau a aruncata in afara la momentul impactului cu trenul. La fata locului, s-a deplasat prefectul Eduard…

- Un grav accident de circulație s-a produs in urma cu puțin timp la Scurtești, in zona farmaciei din localitate. Din primele informații, se pare ca ar fi vorba despre mai multe victime, unele dintre acestea fiind incarcerate. La fața locului [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA! Accident rutier…

- Un grav accident grav de circulație s-a petrecut pe DN6, la ieșirea din Sannicolau Mare spre Cenad. Doua persoane au ajuns la spital in urma unei coliziuni dintre doua mașini, cauzata de o depașire neregulamentara.

- Stația de pompieri Babadag, a ISU Tulcea, a intervenit pentru descarcerarea a doua victime prinse intr-o mașina in urma unui accident petrecut pe DN22 intre Babadag și localitatea Mihail Kogalniceanu. Una dintre victime nu a mai putut fi salvata.

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni dimineata pe Autostrada A 1 Bucuresti - Pitesti si in care au fost implicate un TIR, un microbuz de transport persoane si un autoturism. A

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesirea din localitatea Obirsia de Camp, Mehedinti. Un conducator auto, cetatean polonez, a patruns pe contrasens cu TIR-ul pe care il conducea, a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Soferul a…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr-un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s-a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila.Copiii prezentau traumatisme…

- Un grav accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in zona benzinariei Lukoil situata la ieșirea din Buzau spre Ploiești. In eveniment sunt implicate un Logan de Ilfov și un BMW inmatriculat in Buzau. Printre raniți se afla și [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Accident grav | Cinci victime,…

- Un grav accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in zona Lukoil din apropierea Hanului lui Ținta. Printre raniți se afla și persoane incarcerate. *Știre in curs de actualizare. Post-ul ULTIMA ORA: Accident grav | Trei victime, persoane incarcerate apare prima data in Reporter Buzoian .

- Echipajele SMURD au intervenit la 35 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Campulung a intervenit in localitatea…

- Salvatorii au intervenit cu un elicopter SMURD pentru a prelua o femeie ranita grav in urma impactului puternic dintre doua autoturisme. Accidentul a avut loc in prima parte a zilei, pe DN 39 Eforie-Constanta, in zona localitatii Lazu. Din cate au anuntat reprezentantii Centrului Infotrafic, au fost…

- Un grav accident s-a produs marti dimineata la intersectia dintre DN39 si A4, in judetul Constanta. Conform primelor date sunt implicate doua autoturisme, iar o persoana a decedat. La interventie ia parte si elicopterul SMURD.

- Accident grav pe DN1C – un autotren care transporta nisip s-a rasturnat peste o masina. S-a intamplat pe raza localitatii Tautii Magheraus, din Maramures. Catre locul incidentului au fost directionate echipaje medicale, pentru a acorda prim-ajutor ranitilor, dar si de politie. “In urma incidentului…

- Un echipaj cu o autospeciala cu modul de descarcerare, echipajul SMURD de terapie intensiva mobila și echipajul SMURD de prim ajutor calificat de la Detasamentul de Pompieri Pitești au intervenit in localitatea Bascov, strada Stejaret, la un accident rutier in urma caruia au rezultat patru victime.…

- Cadrele medicale si cele de la descarcerare au intervenit, luni dimineata, pe DN 64, la locul unui accident. Nu mai putin de patru masini au fost implicate in coliziunea ce a avut loc pe raza localitatii valcene Raureni, iar trei persoane au fost ranite, din cate au transmis reprezentantii Centrului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la Cobadin, intrarea dinspre Viisoara. In incident au fost implicati un biciclist si un autoturism.Victima a fost preluata cu elicopterul si transportata la spital pentru investigatii. Acesta este constient si cooperant. ...

- Accident rutier in localitatea Tamboiești, 2 autovehicule implicate, 4 victime, 3 persoane incarcerate. Intervin Detașamentul de Pompieri Focșani cu ambulanța SMURD și Detașamentul de Pompieri Ramnicu Sarat cu modulul SMURD și 1 ASAS, precum și 2 ambulanțe SAJ. plt adj Florin Olaru, purtator…

- Un groaznic accident de circulatie a avut loc, acum cateva minute chiar pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, in fata sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Pe fondul neacordarii de prioritate trei autoturisme s au ciocnit foarte puternic in urma impactului au rezultat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia pe DN2A (E60) Constanta – Slobozia este intrerupta pe ambele sensuri la iesirea din localitatea constanteana Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu, din cauza unui accident rutier grav in care au fost implicate doua…

- Trei autoturisme au fost implicate in dupa-amiaza zilei de luni, 6 noiembrie, intr-un accident rutier petrecut pe raza localitatii Cogealac. La fata locului a ajuns si un elicopter SMURD care a transportat o victima la spital.

- Vineri dupa-amiaza, pe DN 2 E85, in dreptul localitatii Posta Calnau a avut loc un accident rutier grav. Din primele relatari se pare ca sunt implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 3 victime, 2 fiind incarcerate.