Accident grav pe DN7. Cinci persoane au fost transportate la spital

- Cinci persoane au fost ranite in aceasta dupa-amiaza dupa ce doua autoturisme s-au lovit frontal pe Drumul Național 7 (DN 7), la iesirea din Ramnicu Valcea spre Pitesti, potrivit Inspectoratului de Poliție Județen (IPJ) Valcea. "Sunt cinci persoane transportate la Unitatea de Primiri Urgente: una de…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Moraresti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Conform sursei citate, in accident au fost implicate doua autoturisme. In primul autoturism…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la Oraștie. Un barbat a decedat si alte patru persoane au suferit diverse traumatisme, dupa ce o caruța a fost lovita de un camion, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. In urma impactului, barbatul a decedat…

- Marti, 30 iulie, in jurul orei 19:30, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta DELTA al judetului Tulcea a fost solicitat sa intervina in cazul unui accident naval produs la intersectia canalelor Mustaca si Solomon. In accident au fost implicate 2 ambarcatiuni cu 8, respectiv 5 persoane la bord. Din…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis intervine prin asigurarea masurilor PSI si cu servicii de prim ajutor medical la un accident rutier in localitatea Comlosu Mic.In accident au fost implicate un autocar Atlassib care transporta 30 de persoane, un microbuz cu 6 persoane si un autoturism cu…

- O persoana a murit si patru persoane au fost ranite, joi, intr un accident rutier produs pe o strada din municipiului Pitesti, transmite Agerpres.roReprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Arges au anuntat ca mai multe autospeciale SMURD si echipaje ale Serviciului de Ambulanta…

- Unsprezece persoane, intre care trei copii si o gravida, au fost transportate vineri la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a spitalului municipal din Hunedoara, cu forme usoare de intoxicatie cu fum, dupa ce in blocul in care locuiau a izbucnit un incendiu, a informat Inspectoratul

- O persoana a decedat si alte trei au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni dimineata in judetul Satu Mare, fiind solicitat un elicopter SMURD pentru o persoana cu un brat amputat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Somes”, relateaza Agerpres . Potrivit sursei…