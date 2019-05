Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 25 Galati – Tecuci, la kilometrul 53, in zona localitatii Independenta (judetul Galati), a avut loc (in jurul orei 17.05) un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. In urma impactului, o persoana a decedat,…

- Circulatia rutiera a fost reluata pe DN 1, in judetul Bihor, unde a avut loc un accident rutier soldat cu patru persoane ranite si una decedata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, pe DN 1, intre localitatile Borod si Topa de Cris, judetul…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica pe DN 2 intre localitatile Sascut si Adjud, circulatia desfasurandu-se ingreunat in zona, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ministrul interimar al Justiției,…

- Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri de mers, duminica, pe Drumul Național (DN5), in localitatea Jilava, judetul Ilfov, in urma unui grav accident rutier, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Evenimentul rutier a avut loc la kilometrul 13+100…

- Trei persoane au fost ranite, marți, dupa ce masina in care erau a fost lovita de un alt autoturism patruns pe contrasens, pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu. Traficul intre localitatile Caciulata si Brezoi este intrerupt, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier produs pe DN 1, judetul Alba.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E81 , la kilometrul 374, la iesirea din municipiul Alba Iulia catre Sebes judetul Alba , a avut loc un accident rutier in care au fost…

- UPDATE, ora 14:46 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a fost reluat pe DN 28 Albita – Iasi, pe raza localitatii Raducaneni, judetul Iasi, la incheierea manevrelorde tractare a celor trei autovehicule implicate intr-un eveniment rutier. Circulatia…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1C, la kilometrul 130, in apropiere de localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures, s-a produs un accident rutier pe fondul neacordarii de prioritate, in care au fost implicate doua autoturisme si un TIR. In…