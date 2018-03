Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe DN 2 la intersectia catre Racoviteni, impact intre un TIR si un auto. O persoana a ramas incarcerata. La fata locului actioneaza echipaje de politie pentru fluidizarea traficului, se circula alternativ. De asemenea actioneaza o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta. UPDATE Din…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN 2 E85, la intersectia cu drumul ce duce catre Racovițeni. O persoana a fost ranita grav. Din primele date, un autoturism marca Volvo, care se deplasa dinspre Ramnicu Sarat inspre Buzau ar fi patruns pe contrasens, izbindu-se violent de un TIR…

- In urma cu puțin timp, un șofer neatent nu s-a asigurat corespunzator la intrarea intr-un sens giratoriu de pe strada Libertații și a lovit un autobuz de transport public in comun. Din fericire nimeni nu a fost ranit.

- Incendiu puternic in Constanța. Flacarile s-au extins rapid la patru case din vecinatate, iar la aceasta ora la fața locului intervin trei autospeciale cu apa și spuma și o autoscara. Incendiul a izbucnit vineri, in jurul orei 13.00, la o magazie a unui imobil de pe strada Slt. Ghiculescu, din cartierul…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, nr. 11, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism au suferit…

- Accident rutier pe E70, intre Vitanesti si Vaceni in Eveniment / Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, cu putin timp in urma, pe Drumul European E70, intre localitatile Vitanesti si Vaceni. La fata locului intervin pompierii din cadrul Detasamentului Alexandria…

- Sase masini au fost distruse, in aceasta noapte, in Capitala de un sofer baut. Barbatul conducea haotic pe bulevardul Tineretului. A pierdut controlul volanului, a intrat in patru automobile parcate si a lovit o femeie ce tocmai coborase dintr-un autobuz.

- Un accident rutier s-a petrecut in municipiul Buzau, zona Fabrica de Bere- Lukoil, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Din primele date, un barbat in varsta de 63 de ani, din Smeeni, in timp ce se deplasa cu o autoutilitara pe Soseaua Nordului dinspre Bucuresti catre Maracineni, inainte de intersectia…

- Accident rutier produs in urma cu putin timp la pe varianta, in zona Fabricii de Bere. Din primele datr, in urma coliziunii dintre doua autovehicule, o persoana a fost ranita usor. Politia și Ambulanța se afla la fața locului. Vom reveni!

- Ambulanta implicata intr-un accident, la Iași, luni dimineața. In urma impactului, asistenta care se afla in ambulanta a fost ranita. Din fericire, pacientul aflat in stare grava, in ambulanța nu a fost ranit. O ambulanta care transporta un bolnav de cancer a derapat si a lovit un alt autoturism. Un…

- Un barbat în vârsta de 50 ani si-a pierdut viata, duminica dupa-amiaza, într-un accident produs pe DN 17, la iesirea din municipiul Bistrita spre comuna Livezile, iar alte cinci persoane au fost ranite, potrivit datelor comunicate de catre

- O femeie in varsta de 60 de ani din comuna buzoiana Boldu, localitate aflata pe DN 22 Ramnicu Sarat-Braila, drum inchis circulatiei rutiere, a fost preluata miercuri si transportata la spital de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Buzau, insotit de antemergator din cadrul Sectiei de…

- Un autobuz a intrat in coliziune, miercuri dimineata, cu un microbuz pe strada Victoriei din Moreni, in conditiile in care carosabilul era acoperit cu zapada, din accident rezultand o victima incarcerata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. O ambulanta care transporta…

- Potrivit IPJ Buzau, sambata seara s-a produs un accident rutier pe raza localitatii Magura. Din eveniment a rezultat o persoana incarcerata in urma rasturnarii unei autoutilitare. La fata locului au fost directionate echipaje de politie, ambulanta si pompieri (descarcerare). Persoana a fost extrasa…

- Inconstienta unui barbat in varsta de 40 de ani ar fi putut avea urmari serioase. Omul avea misiunea de a conduce un microbuz destinat scolarilor din Ghergheasa (buzau), doar ca a parut sa uite de acest aspect in clipa in care a dat pe gat alcool. Barbatul ar fi urcat la volanul autovehiculului in care…

- O femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni de o ambulanța condusa de un șofer beat. In urma impactului femeia a decedat. O femeie a fost ucisa pe trecerea de pietoni in Bucuresti, iar fiica sa este in stare grava dupa ce o ambulanta condusa de un sofer baut le-a lovit in plin.…

- Un accident groaznic s-a produs, luni seara, în județul Buzau, pe DN1B, în dreptul localitații Lipia. Un autoturism a fost strivit în urma impactului cu o cisterna și doi oameniau murit pe loc, potrivit Agrespres.

- Un tir (autocisterna) si un autoturism s-au ciocnit la Hanul Lui Tinta, luni seara - la iesirea din Buzau spre Ploiesti. Din primele date se pare ca este vorba de 2 victime. La fata locului au fost directionate 2 echipaje de politie, 2 autospeciale pentru stingere, 1 autospeciala descarcerare grea si…

- Un accident de munca a avut loc, miercuri, la o firma din Dej.Un accident de munca s-a produs pe strada Bistriței, în cadrul firmei Mexom Dej. Din ultimele informații se pare ca un muncitor ar fi fost prins între un autocamion și o presa, scrie someseanul.ro. La fața…

- Un barbat de 35 de ani a murit, dupa ce duba sub care se afla pentru a o repara s-a prabusit peste el si l-a strivit. Evenimentul s-a produs in satul Cotu-Ciorii, comuna CA Rosetti. Din primele date, cel mai probabil cricul a cedat, iar autoutilitara s-a prabusit peste el. La fata locului s-a deplasat…

- O femeie si cei doi copii ai sai au fost raniti dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu o ambulanta aflata in misiune. S-a intamplat duminica seara, pe DN 56 A, chiar la intrarea in Drobeta-Turnu Severin.

- In urma cu putin timp, Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Din primele informatii, este vorba despre un pieton, care a fost accdentat.Potrivit repretentantilor SAJ Constanta, un copil ar fi suferit un traumatism…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 72, pe raza comunei Aricestii Rahtivani. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 4 autoturisme, insa nicio persoana nu a fost ranita grav. 7 ocupanti sunt asistati medical la fata locului, avand leziuni minore. S-au inregistrat…

- DN 14, intrare in Sura Mare dinspre Sibiu: șoferul unui autoturism care circula catre Mediaș nu a adaptat viteza intr-o curba la dreapta și, ca urmare, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus. Read More...

- In urma cu putin timp in localitatea Pogoanele a avut loc un accident grav. O femeie in varsta de 70 ani a fost acrosata de un utilaj agricol (mama unui cunoscut profesor de la C.N. Mihai Eminescu). Victima este resuscitata de medicii de la Ambulanta.

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Un barbat din judetul Hunedoara este cercetat penal pentru producerea unui accident rutier langa Sibot. Acesta se afla sub influenta alcoolului, in momentul in care a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara soselei. Potrivit IPJ Alba, in 23 ianuarie, in jurul orei 13.50, politistii…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Dezrrobirii, zona Academia Navala. Un pieton a fost lovit de o autoutilitara.Victima a fost preluata de o ambulanta. Un echipaj de politie se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, este vorba despre un barbatin varsta de 30 ani, in…

- Au fost implicate doua autoturisme: un Logan și un Volkswagen Golf. Autoturismul Logan circula dinspre Bacau și a fost ciocnit frontal de un Volkswagen Golf 4, inmatriculat in Botoșani, care se deplasa in sens opus.

- Accident la iesirea de pe Pod Maracineni. Din primele informatii, un biciclist de 59 ani, din Maracineni, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe trotuar, la iesirea de pe Pod Maracineni catre Buzau s-a dezechilibrat si ar fi cazut pe partea carosabila, totodata fiind acrosat de un autoturism condus de…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, pe Centura de Vest, in sensul giratoriu din zona Strejnic. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, trei persoane aflate in masini fiind asistate medical la fata locului. Din pricina coliziunii,…

- Un accident rutier s-a produs marți, la ieșire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului național 1 B. Au fost implicate un TIR și un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre mașinile implicate in accident ar fi…

- Accident grav pe strada Petricani din Capitala. Un barbat in varsta de 30 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit violent intr-un TIR. Un echipaj de politie este prezent la fata locului. Revenim cu mai multe detalii.

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a avut loc în urma cu puțin timp, în zona Trocadero. Din primele informații, trei mașini s-au ciocnit. La fața locului se afla și un echipaj de la Poliția Rutiera. - știre…

- Un accident rutier a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in jurul orei 00:30 pe raza localitații clujene Fundatura. Potrivit primelor informații un șofer de 41 de ani din Dej in timp ce se deplasa pe DN1C, ajuns intr-o curba a pierdut controlul asupra volanului, a parasit partea carosabila, intrand…

- Potrivit informațiilor primite un șofer in varsta de 47 de ani, a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și…

- Patru copii, cu vârste cuprinse între 4 si 12 ani, au fost raniti, vineri seara, în urma unui accident rutier produs pe un drum judetean din Buzau, ei aflându-se într-o caruta nesemnalizata, condusa de un carutas

- Patru copii au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau a fost lovita de o masina pe un drum judetean din Buzau. Politistii au stabilit ca atelajul nu era semnalizat, iar barbatul...

- O fetita in varsta de 11 ani a decedat in noaptea de joi spre vineri in urma unui accident rutier petrecut pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Cugir s-a ales cu dosar penal dupa ce, in timp ce conducea un autoturism sub influența bauturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului, a lovit zidul unei case și s-a rasturnat cu mașina pe carosabil. Potrivit IPJ Alba, la data de 2 ianuarie, in jurul orei 00.45,…

- Circulația este blocata la acest moment pe DN 11 Brașov-Targu Secuiesc, in urma unui accident care a avut loc astazi. Potrivit weradio.ro, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers pe DN 11, la ieșirea din localitatea Ozun spre Santionlunca. Potrivit primelor informații, doua autoturisme…

- O femeie de 59 de ani si-a pierdut viata in aceasta seara, in urma unui incident rutier, care a avut loc pe un drum din Buzau. Fiica ei, o tanara de 27 de ani, a vrut sa efectueze o depasire, dar nu s-a asigurat corect si s-a izbit violent de o alta masina. Impactul a fost atat de puternic, incat mama…

- Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc in dupa amiaza zilei de miercuri, 27 decembrie, pe DN 6 intre localitatile Vitanesti si Vaceni. Primul ajutor a fost acorda victimelor de un medic care se afla la fata locului.

- Accident spectaculos pe bulevardul Nicolae Balcescu din municipiul Buzau. Șoferul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina pe trotuar, oprindu-se intr-un copac. Evenimentul rutier s-a produs chiar in fața restaruantului Grand. Autoturismul BMW circula [...] citește…

- Serviciul de Ambulanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Cogealac, unde s a produs un accident rutier, soldat cu o victima. Incidentul s a produs la iesirea din localitate spre satul Ramnic. ...

- Detașamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr-un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA – AGIGHIOL. Potrivit ISu Delta la fata locului…

