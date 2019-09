Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite in urma unui accident produs, sambata seara, pe DN2, in zona localitatii Posta Calnau, judetul Buzau. Accidentul a avut loc, potrivit polițiștilor, pe fondul neacordarii de prioritate, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul…

- Un barbat a murit si alți doi au fost raniti aseara pe DN 22 (Ramnicu Sarat-Braila), pe raza localitatii Boldu, in județul Buzau, dupa ce o caruța nesemnalizata a fost lovita de un autoturism. Mașina era condusa de un tanar de 19 ani, dinspre Ramnicu-Sarat spre Braila, cand a lovit caruța care circula…

- Un barbat a murit si doi au fost raniti, luni seara, pe DN 22 Ramnicu Sarat-Braila, pe raza localitatii Boldu, in urma impactului dintre un autoturism si un atelaj nesemnalizat, anunța AGERPRES.Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de ultima ora: ’Informatiile sunt extrem de grave’ Potrivit…

- O femeie a murit si alte cinci persoane au fost ranite, joi, intr-un accident produs in judetul Giurgiu, fiind implicate un microbuz si un autoturism. In urma impactului, microbuzul s-a rasturnat, toate victimele fiind din acest autovehicul.

- O persoana a murit și alte trei au fost ranite in urma unui grav accident care a avut loc in Hunedoara. Accidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, pe DN7, in apropierea haltei Geoagiu. Mașina in care se aflau cei patru a ieșit in decor Barbatul care a murit avea 64 de ani. Ranitii, toti…

- Trei persoane, intre care un copil de 6 ani, au fost ranite, marți, intr-un accident in județul Prahova. O mașina a lovit un autoturism, iar in urma impactului acesta a fost proiectat intr-o autoutilitara, scrie Mediafax.Accidentul s-a produs pe DN1, in afara localitații Puchenii Mari.…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc in localitatea Pelișor, din județul Sibiu. Accidentul s-a produs dupa ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii și a intrat in zidul unei case. In autoturism se aflau trei persoane: șoferul in varsta de 64 de ani, o femeie…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, la Oraștie. Un barbat a decedat si alte patru persoane au suferit diverse traumatisme, dupa ce o caruța a fost lovita de un camion, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. In urma impactului, barbatul a decedat…