ACCIDENT grav pe DN17 cu un autocar cu 25 de copii

- Un autocar in care se aflau 25 de copii si patru adulti a fost implicat, duminica seara, intr un accident pe DN 17, in localitatea Josenii Bargaului din judetul Bistrita Nasaud, incidentul fiind provocat de un sofer care consumase alcool, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un autocar cu aproximativ 30 de copii si 20 de adulti s-a rasturnat duminica dimineata, pe DN 73, pe sensul de coborare de la Paraul Rece spre Rasnov, niciunul dintre pasageri nefiind ranit grav, au informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si cel de Politie Judetean

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au fost ranite, joi, dupa ce un tren a lovit un TIR incarcat cu material lemnos, la o trecere peste calea ferata din localitatea Beclean, judetul Bistrita-Nasaud. Victimele se aflau in tren, in care era un grup organizat de copii.

- Un barbat din Cormaia, localitate componenta a orașului Singeorz Bai, s-a ales cu un picior rupt, dupa ce luni in jurul pranzului s-a autoaccidentat pe un drum forestier. Conform ISU Bistrița-Nasaud, incidentul s-a petrecut in zona unei paduri din zona Cormaița a localitații Cormaia, in timp ce barbatul,…

