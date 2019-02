Accident grav pe DN14. Trei victime, transportate la spital Accidentul a avut loc pe DN14, la intrarea in Mediaș, dinspre Sibiu. Mai multe echipaje medicale și poliția s-au deplasat imediat la fața locului. ”Un șofer in varsta de 44 de ani, in timp ce conducea spre Mediaș, pe un tronson de drum in curba, a pierdut controlul direcției de mers, a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus, dupa care s-a rasturnat in afara parții carosabile”, susțin reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu. Conform aceleiași surse, trei persoane au fost transportate la spital. Victimele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

