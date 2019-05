Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit, in urma unui accident care a avut loc pe DN1, in Bihor, dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat sub un TIR care circula regulamentar, relateaza ebihoreanul.ro. "Accidentul rutier s-a produs pe DN1 la intersectia cu DJ 767 G care duce spre Ineu (intre…

- Individul locuiește în cartierul Maraști, pe strada Sarmizegetusa, fiind cel care a fost implicat în evenimentul rutier petrecut sâmbata dimineața, în urma caruia a abandonat mașina și a fugit de la fața locului. „Acesta se deplaseaza prin oraș cu taxi, daca îl…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in localitatea Bobalna din județul Cluj. O autospeciala, un echipaj SMURD și doua ambulanțe au intervenit pentru descarcerarea și acordarea de prim-ajutor șoferilor accidentați.

- Un barbat in scaun cu rotile a incercat intentionat sa-si puna viata in pericol. Acesta a incercat sa traverseze strada la culoarea rosie a semaforului. S-a intamplat la intersectia bulevardului Stefan cel Mare cu strada Maria Cebotari.

- Tragedie în aceasta dimineața la Constanța! Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina în zona strazii Ion Heliade Radulescu din Constanța, acolo unde o persoana a fost gasita cazuta pe calea ferata. Aceasta a decedat pe loc. Din primele cercetari, este vorba despre un barbat,…

- Cel puțin 25 de persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost grav ranite in urma unui accident petrecut luni in Bolivia. Un autocar s-a lovit de un camion. Accidentul cumplit a avut loc in zona...

- Un barbat de 34 de ani din Alba Iulia a primit o noua sansa la viata dupa ce a fost supus unui transplant de rinichi, la Institutului de Transplant Renal din Cluj. Donatorul este un tanar de 20 de ani, victima unui tragic accident de circulatie. Rudele acestuia, cu toata durerea, au fost de acord […]…

- Viața unui barbat din Alba, salvata de rinichiul unui tanar donator, aflat in coma dupa un teribil accident de mașina Baiatul a intrat in ... The post Viața unui barbat din Alba, salvata de rinichiul unui tanar donator, aflat in coma dupa un teribil accident de mașina appeared first on Ziarul Unirea…