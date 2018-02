Stiri pe aceeasi tema

- La fata locului au intervenit doua echipaje SMURD, doua de descarcerare si unul de pompierii, informeaza Romania TV. Citeste si Accident grav in pasajul Obor din Capitala. Soferul a ramas incarcerat in urma impactului violent FOTO Salvatorii au scos victima incarcerata din masina. Cei…

- Pasajul Obor din Capitala a fost blocat din cauza unui accident rutier, informeza Romania TV. Din primele informatii, un sofer care nu a adaptat viteza la conditiile de mers a pierdut controlul volanului si a intrat violent in parapet. Citeste si Dan Diaconescu, victima unui accident rutier…

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre doua autoturisme, circulatia rutiera pe DN2 (E85) Roman – Bacau se desfasoara ingreunat in zona localitatii nemtene Horia. Evenimentul a avut loc in jurul orei 12.00. (Radio Iasi/ FOTO radioiasi.ro)…

- Doi barbati si o femeie si-au pierdut viata, astazi, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe Drumul National 7, la iesirea din municipiul Orastie. Circulatia este blocata pe ambele sensuri. ”Pompierii intervin pe DN 7, la iesirea din Orastie, la un accident rutier, soldat cu trei persoane decedate.…

- Un accident de circulatie s-a produs cu putin timp in urma pe DN 1B, pe raza localitatii prahovene Valea Calugareasca. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua masini. Un camion a intrat in plin in autoturismul din fata sa, in urma impactului doua persoane fiind ranite. Traficul…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut joi, in jurul orei 15.45, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, doua mașini s-au izbit frontal. Traficul este ingreunat in zona. Ambele mașini au fost grav avariate in urma impactului. Revenim cu amanunte.…

- Trei persoane au fost ranite usor, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier produs sambata dupa-amiaza in zona Sema Parc din Capitala si in care au fost implicate trei masini. Traficul se desfasoara cu dificultate pe doua benzi.

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu putine minute la intersectia dintre Calea Nationala si strada Petru Rares. Au intervenit inclusiv pompierii pentru ca impactul s-a lasat si cu scurgeri de carburanti.

- O persoana a fost ranita, miercuri dimineata, intr-un accident produs pe DE584 Braila - Slobozia, la iesire din localitatea Insuratei, judetul Braila, dupa ce un TIR s-a ciocnit cu o masina, traficul in zona fiind ingreunat.

- Doua persoane au fost ranite in aceasta dimineata in urma unui accident rutier petrecut pe DN 7, la km 22+400 de metri, in zona localitatii Gulia (pe raza judetului Ilfov, aproape de limita cu judetul Dambovita). Potrivit Centrului Infotrafic din ...

- Un accident grav a avut loc aseara pe bulevardul Decebal intersecție cu strada Zelinski din capitala. Un tanar in varsta de 21 de ani a decedat dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, la intersectia strazilor Marasesti si Murelor. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Traficul in zona este ingreunat. La fata locului s-au deplasat…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier produs intre un autoturism si un autotren, pe DN 68A, in localitatea Abucea, din judetul Hunedoara. Pentru unul dintre cei care au suferit leziuni a fost nevoie de interventia echipajelor de descarcerare.”In accident au fost…

- Un accident de circulatie a avut loc, miercuri, pe DN1, in localitatea Otopeni, patru persoane fiind ranite, doua dintre acestea aflandu-se in stare grava si transportate la spitale din Capitala, traficul rutier desfasurandu-se pe o singura banda. „In judetul Ilfov, pe DN1, se circula in conditii…

- Un accident de circulatie a avut loc, miercuri, pe DN1, in localitatea Otopeni, patru persoane fiind ranite, doua dintre acestea aflandu-se in stare grava si transportate la spitale din Capitala, traficul rutier desfasurandu-se pe o singura banda.

- Un accident rutier a avut loc miercuri pe DN 1, in zona localitatii Otopeni, pe sensul de mers Bucuresti-Ploiesti, o persoana fiind incarcerata. Traficul se desfasoara cu dificultate, informeaza IPJ Ilfov. Din primele date, cauza a fost neacordarea de prioritate intre doua autoturisme implicate.…

- Un barbat a murit, in urma unui accident produs in Gagauzia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, doua automobile s-au ciocnit violent pe traseul R -38. In urma impactului, soferul masinii "VW Golf" a ramas blocat intre fiarele vehiculului. fiind necesara descarcerarea…

- Un nou accident rutier s-a produs marți la amiaza, in jurul orei 12.00, pe DN1, pe raza localitații Decea, soldat cu 3 victime, dintre care una incarcerata. Traficul este oprit pe DN1, km 420, la ieșire din Decea spre Cluj, datorita unui accident in care sunt implicate 2 autoturisme, potrivit IPJ Alba.…

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta dimineata in statiunea Mamaia intre Casino si hotel Rex pe sensul catre Constanta.Din primele informatii in accident au fost implicate trei autovehicule, printre care si un jeep.Traficul in zona este ingreunat din cauza accidentului, benzile de mers pe…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, joi, pe Valea Prahovei, unde atat pe sensul catre munte, cat si spre Capitala s-au format coloane de masini care circula cu o viteza de aproximativ 30 de kilometri la ora.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, valorile de trafic sunt…

- Masinile circula in coloana pe Drumul National 1, in judetul Prahova, pe mai multe sectoare de drum, atat pe sensul catre munte, cat si pe sensul catre Capitala. Viteza de deplasare este de aproximativ 30 – 40 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic.

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza ca la aceasta ora la intersecția strazilor șos.Balcani – Doina, este inregistrat accident rutier.Flux majorat de transport și se circula cu dificultate:Sectorul BUIUCANI:intersecția cu sens giratoriu: C.Ieșilor – I.

- Un accident de circulație a avut loc, marți la pranz, pe autostrada Deva-Sibiu, in zona localitații Aciliu, trei mașini fiind implicate. Din primele informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, se pare ca o mașina a lovit din spate o alta mașina, aceasta fiind…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov traficul rutier este blocat luni pe DNCB la kilometrul 22 (localitatea Pantelimon), din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț al Olguței Vasilescu face inca…

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie, scrie mediafax.ro. Revenim cu mai multe detalii!

- Un incident rutier teribil a avut loc in urma cu putin timp in Capitala. O masina a politiei a fost implicata intr-un accident spectaculos, iar imaginile filmate de unul dintre martori se observa ca, in urma impactului, autoturismul in care erau oamenii legii a ramas suspendat peste taximetru.

- Serviciul „InfoTrafic" al INP anunța ca la intersecția strazilor Ismail cu Calea Basarabiei, este inregistrat accident rutier, respectiv se circula cu dificultate. La intersecția strazilor: Ismail – Calea Basarabiei, este inregistrat accident rutier, se circula cu dificultate.

- Traficul este blocat total, vineri dimineata, pe DN7, in orasul Talmaciu, judetul Sibiu, dupa ce un microbuz a lovit doua femei pe o trecere de pietoni. In judetul Valcea, se circula pe un sens, alternativ, in localitatea Calimanesti, unde doua autocamioane s-au ciocnit.

- Un autocar care se deplasa din Chisinau si in care se aflau 19 persoane s-a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism in care se aflau alți trei oameni, pe DN 17, la coborare din Pasul Tihuta, Bistrița-Nasaud, Romania. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fostul Ministru al Afacerilor Interne, Alexei Roibu a fost implicat astazi intr-un accident rutier in sectorul Botanica al Capitalei si a avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma impactului o masina a fost facuta zob, iar automobilul fostului ministru a fost grav avariata.

- Un accident rutier a avut loc, în aceasta dimineața, pe autostrada București-Pitești, pe sensul spre capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir și doua mașini, potrivit ISU București-Ilfov. În total, în accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate…

- Un accident de circulație a avut loc, vineri la pranz, pe DN 1, intre Alba Iulia și Sebeș. Din imaginile trimise de un cititor al ziaruluiunirea.ro, este vorba de o tamponare fața spate din cauza nepastrarii distanței regulamentare in mers. ”In urma cu 5 minute dinspre Sebes catre Alba Iulia”, a scris…

- Un acciden grav a avut loc noaptea trecuta pe un bulevard din Bucuresti. Doua masini s-au ciocnit violent din cauza unuia dintre ei, dupa ce a incercat o manevra de intoarcere fara sa se asigure.

- Un accident s a petrecut in urma cu catrva minute la iesirea din Constanta spre localitatea Valu lui Traian.Potrivit reprezentantilor ISU, in accident a fost implicat un tir care s a rasturnat. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD. Din primele date, soferul tirului nu este incarcerat, in schimb…

- Un accident grav avut loc in aceasta dimineața pe DN1, la ieșirea din Brașov spre Codlea. Doua autoturisme s-au lovit, in apropierea podului de peste Barsa. Una dintre mașini a zburat in afara drumului. In aceasta au ramas prinse intre resturile autovehicului doua persoane. Una dintre ele a fost scoasa…

- Accidentul a avut loc marți seara. Un sofer nu a acordat prioritate si a virat stanga pentru a intra pe o strada, moment in care masina sa a fost lovita in plin de un autoturism care circula regulamentar, din contrasens, pe banda a doua. In urma impactului, autoturismul care circula regulamentar…

- Marti dimineata, in zona Fizicienilor, s-a produs un accident rutier, doua persoane fiind ranite usor, conform Brigazii Rutiere a Capitalei. In accident au fost implicate doua masini, cauza fiind, cel mai probabil, spun politistii, neacordarea de prioritate. Unul dintre autoturisme a ricosat intr-un…

- Valorile de trafic raman ridicate pe DN1, intre Posada și Comarnic, pe sensul de mers catre Capitala, insa viteza de deplasare a crescut la 30 - 40 km/h, a anunțat duminica seara Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Potrivit sursei citate, pe ruta ocolitoare care…

- Din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre Capitala, se circula ingreunat pe DN1, intre Predeal si Busteni, precum si intre Posada si Comarnic. "Valorile de trafic sunt in crestere si ne asteptam ca in orele urmatoare acestea sa fie din ce in ce…

- Serviciul „InfoTrafic" al Inspectoratului Național de Patrulare, informeaza ca la moment in capitala este inregistrat un accident rutier: pe str. Mihai Viteazul, in apropiere de S.A,,Bucuria".

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite intr-un accident rutier produs vineri seara pe Drumul National 72, in judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au ciocnit, in urma impactului extrem de violent unul dintre vehicule rupandu-se in doua.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei…

- Un accident grav s-a produs in aceasta seara pe strada Mitropolit Varlaam din Capitala. Potrivit martorilor, un barbat a fost lovit de un automobil chiar pe o trecere de pietoni.Martorii s-au speriat de moarte, insa au sarit in ajutor. La fata locului a sosoit si un echipaj medical.

- Traficul este blocat, miercuri dimineața, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, in urma unui accident rutier in care sunt implicate trei autocamioane, o persoana fiind ranita. Se circula alternativ, pe o banda, cu dirijare de catre polițiștii. In curs de actualizare

- Loc cu ghinion la ieșirea din Chișinau spre Ungheni. A doua zi consecutiv, in jurul orei 18.00 are loc un accident in preajma fostului motel Nord-Vest. De aceasta data, un autoturism s-a izbit violent de un camion.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe DN2 se desfasoara ingreunat la iesirea din localitatea Urziceni catre Buzau.Acolo a avut loc o tamponare intre doua autoturisme.Politistii de la Rutiera spun ca in aproximativ 45 de minute traficul va…

- Un accident a avut loc, duminica, pe bd. Lascar Catargiu din Capitala, dupa ce un motociclist a acroșat din spate un taxi, pe sensul spre Piața Victoriei. Motociclistul a fost transportat, conștient, la Spitalul de Urgența Floreasca. Circulația a fost oprita temporar,…

- La intersecția strazilor: Tudor Vladimirescu – Andrei Doga, este inregistrat accident rutier, se circula cu dificultate pe strada Tudor Vladimirescu.La aceasta ora, flux majorat de transport se stabilește:Sectorul BUIUCANI:Sensul giratoriu de la intersecția strazilor: C.

- Un șofer din Romania s-a filmat in timp ce circula cu 270 de km/h pe un drum aglomerat cu o singura banda pe sens, cel mai probabil pe șoseaua dintre Ploiești și Buzau, scrie libertatea.ro. Citeste si Tanar de 19 ani, prins cand circula cu 214 kilometri la ora pe autostrada si depasea pe banda…

- Serviciul InfoTrafic informeaza ca un accident rutier a avut loc in intersecția strazilor Milano si Bariera Sculeni.De asemenea, flux majorat de transport este inregistrat pe urmatoarele strazi: Sectorul BUIUCANI· Sensul giratoriu al strazilor Calea Ieșilor – I.