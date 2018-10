Accident grav pe DN1, la Breaza. Doua persoane au murit

Un grav accident de circulatie s-a produs duminica, in jurul orei 15:30, pe DN1, la intersectia cu Breaza, judetul Prahova. Au fost implicate 3 autoturisme, in care se aflau 8 persoane, iar in urma impactului, doua persoane si-au pierdut viata. Pompierii ISU Prahova-Descarcerare au gasit 3 persoane incarcerate si alte doua in stop cardio-respirator. Intr-una dintre masini se aflau 4 cetateni olandezi. Un barbat in varsta de 39 de ani si o femeie de 46 de ani, cetateni olandezi, au decedat in urma leziunilor suferite. Alte 5 persoane au fost ranite, suferind traumatisme grave, fiind transportati…