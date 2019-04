Accident grav pe DN1, in Sebes Salvatorii au intervenit in numar mare, cu ambulante, echipaje de descarcerare si de pompieri la locul unui accident cu urmari dramatice. Doua masini s-au lovit frontal, joi in jurul orei 16, in urma impactului trei oameni fiind raniti, doi dintre ei ramanand prinsi intre fiarele contorsionate. Din pacate, in ciuda faptului ca s-au echipajele medicale […] Accident grav pe DN1, in Sebes is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 15.oo, in municipiul Sebeș. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un autobuz fara calatori. O persoana a fost ranita ușor. “Garda de intervenție Sebeș intervine cu descarcerarea și o ambulanța SMURD la un accident rutier, in municipiul…

- La data de 02 aprilie 2019, in jurul orei 00,10, un barbat de 41 de ani, din municipiul Sebes, in timp ce conducea un ... The post Accident rutier la intrarea pe autostrada Sibiu-Deva, de pe DN7: Un șofer din Sebeș, cu alcoolemie, și-a condus mașina direct intr-un parapet de langa drum appeared first…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident rutier produs luni, in jurul orei 10.45, pe E 85, in zona Cumparatura. La fața locului a intervenit modulul SMURD al Detașamentului de Pompieri Suceava, cu o autospeciala de descarcerare, una de stingere și o ambulanța SMURD TIM.Salvatorii au ...

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier produs pe DN 1, judetul Alba.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E81 , la kilometrul 374, la iesirea din municipiul Alba Iulia catre Sebes judetul Alba , a avut loc un accident rutier in care au fost…

- La fel ca toata tara, si Aradul s-a „aliniat” la importul de masini la mana a doua, aduse din Europa de Vest, masini aruncate de rele de altii, dar cumparate de bune de noi. Vanzarile de autoturisme second-hand au „explodat” in special din anul 2017, dupa ce taxa de inmatriculare a fost suspendata.…

- Doua tinere au ajuns in grija medicilor, din cauza unui accident rutier ce a avut loc pe DN1 Avrig – Bradu, in judetul Sibiu. Salvatorii au fost chemati de urgenta in zona, luni dimineata, dupa ce o masina s-a lovit de un TIR. Conform Infotrafic, doua persoane au fost grav ranite in urma coliziunii.…

- Salvatorii au intervenit in numar semnificativ, luni dimineata, la locul unui accident rutier in care a fost implicat un autocar ce avea la bord peste 20 de persoane. S-a declansat Planul Rosu de interventie, iar catre localitatea Buchin, mai exact la kilometrul 446 al DN6 Caransebes – Baile Herculane,…

- Dezastru pe DN 65, in judetul Teleorman, dupa ce o masina a parasit carosabilul, izbindu-se de un copac aflat pe marginea drumului. Soferul si cei trei barbati aflati in autoturism au decedat, doua dintre victime fiind proiectate de forta impactului in afara autovehiculului. Desi s-au mobilizat si au…