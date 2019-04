Accident grav pe DN1. Două persoane, încarcerate Doua persoane au ramas incarcerate intr-un accident produs joi dupa-amiaza pe DN1, la iesirea din Sebes catre Sibiu, existand, potrivit politistilor, riscul producerii unui incendiu. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, doua masini s-au ciocnit frontal intr-un accident pe DN1, doua persoane ramanand incarcerate in urma impactului dintre vehicule. Politia a transmis ca exista "pericol de incendiu". ISU Alba a mentionat ca la fata locului se intervine cu o autospeciala cu apa si spuma. Au fost trimise, totodata, si trei ambulante. Potrivit ISU,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc joi dupa-masa, pe DN1, la ieșirea din Sebeș spre Sibiu. Doua persoane au ramas incarcerate dupa un impact frontal intre doua autoturisme. “Accident rutier pe DN1 la ieșire din Sebeș catre Sibiu. Impact frontal intre doua auto și doua persoane incarcerate. Pericol de…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier grav petrecut joi dupa-amiaza pe DN1 la iesire din Sebes spre Sibiu. Potrivit IPJ Alba, exista pericol de incendiu dupa ce doua masini s-au lovit frontal. Cele doua persoane ranite sunt prinse in caroseria masinilor. Revenim cu amanunte. Citește Accident…

- Traficul rutier pe Valea Oltului, pe sensul de mers Sibiu - Ramnicu Valcea, este blocat joi seara, in dreptul localitatii Brezoi, pentru a permite pompierilor sa intervina la incendiului de padure din zona, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, informeaza Agerpres.ro.Citește…

- O femeie din Alba a fost ranita ușor, miercuri dinimeața, intr-un accident produs pe autostrada A1, la km.242. Potrivit IPJ Sibiu, in jurul orei 8.20, pe A1 Rm.Valcea-Deva, la km 242, Sebeș – Sibiu, un barbat in varsta de 43 de ani, din Avrig, in timp ce conducea un autoturism pe breteaua de acces in…

- Doua femei au fost grav ranite intr-un accident rutier petrecut luni dimineata pe DN 1, in zona localitatii Avrig, traficul in zona fiind oprit, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, scrie Agerpres. "Pe DN 1, in zona Avrig, traficul este blocat total din cauza coliziunii…

- Traficul este ingreunat sambata seara, pe DN 1, la intrare in municipiul Sibiu, pe directia spre Valcea, unde a avut loc o coliziune in lant, cu trei masini, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Elena Welter, potrivit Agerpres.

- Traficul este ingreunat sambata seara, pe DN 1, la intrare in municipiul Sibiu, pe directia spre Valcea, unde a avut loc o coliziune in lant, cu trei masini, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Elena Welter, potrivit Agerpres. "DN 1, intrare in municipiul…

- Accidentul s-a petrecut miercuri dimineata, pe DN 7, la kilometrul 246. Un tanar de 19 ani din Valcea care conducea un autoturism spre Sibiu a derapat și a intrat in coliziune cu parapetul lateral dreapta. "Pe DN 7, soferul unui turism condus spre Sibiu a derapat si a intrat in coliziune cu parapetul…