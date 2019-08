Stiri pe aceeasi tema

- Cinci adulti si un copil de sase ani, au ajuns la spital in urma unui accident petrecut ieri, la ora 11:39, pe DN 1, satul Moara din localitatea Puchenii Mari, transmite ISU Prahova.In eveniment au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara.Cinci din cele sase persoane aflate in masinile implicte…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu putin timp, pe DN 39, in zona localitatii Costinesti. Din primele informatii, trei persoane au fost ranite doi adulti si un copil. Acestea sunt constiente si colaborante, potrivit ISU Constanta. ...

- Un accident rutier a avut loc joi dimineata, intre localitatile Nicolae Balcescu si Dorobantu. Potrivit ISU Constanta, un autoturism este rastunat.Patru persoane au fost ranite in urma evenimentului rutier 3 adulti si un copil. Cei trei adulti au avut nevoie de ingrijiri medicale.La fata locului au…

- Circulatia rutiera a fost restrictionata in aceasta dupa-amiaza pe Drumul Național 5 (DN5), in localitatea ilfoveana 1 Decembrie, pe sensul de mers catre Bucuresti, in urma unui grav accident rutier. Cinci persoane au fost ranite, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, potrivit Centrului Infotrafic…

- Trei copii si doi adulti au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau si care nu era semnalizata a fost lovita din spate de un autoturism, pe DN 14, in judetul Sibiu. Traficul este blocat complet intre localitatile Hoghilag si Valchid, anunța news.ro.Vezi și: Nebunie in Justiție!…

- Un accident de circulația in care au fost implicate trei autovehicule s-a produs azi, in jurul orei 20, pe drumul național 1 E60, sensul de mers spre Turda, in afara localitații clujene Valcele.

- ACCIDENT rutier la Petrești. Trei adulți și un copil de 2 ani raniți in urma unei coliziuni frontale intre doua autoturisme La data de ... The post FOTO: ACCIDENT rutier la Petrești. Trei adulți și un copil de 2 ani raniți in urma unei coliziuni frontale intre doua autoturisme appeared first on Ziarul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN67C Sebes ndash; Obarsia Lotrului, pe raza localitatii Petresti, judetul Alba, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme.Potrivit primelor date, patru persoane, trei adulti si un minor, au fost ranite.Circulatia este…