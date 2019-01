Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident rutier a avcut loc in aceasta dupa amiaza intre comunele Ciorani și Albești. In total, sunt implicate in accident opt persoane. Un copil de 2 ani a suferit un traumatism cranio-facial si este semiconstient, in acest moment. Dar nu a fost singurul accidentat, a anunțat republikanews.ro.…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, Elena Welter, pe fondul vitezei neadaptate, soferul unui microbuz, in care se mai aflau 6 pasageri, toti adulti, in timp ce se deplasa pe sensul Vestem - Sibiu, a pierdut controlul directiei, a lovit un cap de pod si a…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, un accident rutier a avut loc in comuna Ciorani, sat Ciornaii de Sus, judetul Prahova.In accident sunt implicate doua autoturisme cu cinci ocupanti, din care un minor semiconstient.Se intervine cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma…

- Șase persoane au fost ranite, miercuri dimineața, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 1A, in localitatea Magurele, informeaza Mediafax. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, microbuzul a cazut intr-un șant, iar șase ...

- De ultima ora! Tanara de 17 ani, moarta intr-un accident cumplit. Doua masini s-au ciocnit frontal VIDEO O adolescenta in varsta de 17 ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, luni seara, pe DN 1, in zona Movila Vulpii, judetul Prahova. Doua autoturisme s-au…

- Dosar penal pentru distrugere și depozitare de materiale periculoase V. Stoica Ieri, la orele pranzului, pompierii militari din cadrul ISU Prahova au avut inca o intervenție dificila in cazul incendiului inca nestins din zona Mimiu, acolo unde o hala intreaga cu materiale din plastic și alte produse…

- V. Stoica Trei autoturisme au fost implicate, ieri dupa-amiaza, intr-unul dintre cele mai grave accidente rutiere petrecute in ultima vreme pe DN1, in județul Prahova, patru dintre cele opt victime fiind cetațeni olandezi. Doi morți și șase raniți – dintre care doi cetațeni straini in stop cardio-respirator…

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, victima accidentului este un tanar de 19 ani. Potrivit ISU Prahova, cele doua autoturisme in care se aflau patru adulți și un copil au intrat intr-o coliziune frontala, iar doua persoane au ramas incarcerate. Potrivit datelor preliminare furnizate de catre…