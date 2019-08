Accident grav pe DN 7. Microbuz cu 19 persoane, implicat. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie Accidentul a avut loc intre un autoturism si un microbuz de transport persoane, din informatiile preliminare fiind 19 persoane implicate.



Pentru gestionarea situatiei actioneaza patru ambulante SMURD, sapte ambulante SAJ, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare si doua echipaje de descarcerare.



Totodata, in sprijinul resurselor alocate la nivelul judetului Valcea intervin si doua ambulante de la SAJ Sibiu, doua ambulante SMURD si o autospeciala pentru transport victime multiple din cadrul ISU Sibiu.

Sursa articol si foto: dcnews.ro

