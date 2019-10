Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 71 de ani a fost accidentat mortal, miercuri, in timp ce ar fi traversat prin loc nepermis strada Nicolae Balcescu (DN 65 ) din Bals, aceasta fiind artera rutiera care traverseaza localitatea si este cea mai aglomerata din oras, scrie Agerpres.Potrivit purtatorului de…

- Un copil a fost a fost accidentat, marti, in orasul Negresti, minorul fiind acrosat de o masina de politie in timp ce traversa pe trecerea de pietoni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, minorul in varsta de 7 ani s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea…

- La data de 12 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au fost sesizati prin apelul 112 de un barbat, din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, despre faptul ca o mașina a luat foc in trafic, pe raza comunei Scoarța. ”La fata locului s-a deplasat echipa operativa care…

- Doi barbati, dintre care unul este cetatean italian, au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, in care au fost implicate trei persoane, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.…

- Un barbat de 43 de ani a fost retinut de politisti pentru tentativa de viol dupa ce, in noaptea de duminica spre luni, ar fi agresat o femeie in varsta de 55 de ani intr-o statie de autobuz din municipiul Constanta, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) potrivit Agerpres. "La data…

- Un barbat a fost accidentat mortal in aceasta dupa-amiaza pe Drumul Național 15 (DN 15) de o autoutilitara condusa de un sofer de 31 de ani din Dambovita, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamt. Evenimentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in oraul in orasul nemțean Roznov, județul…

- O tanara de 28 de ani, imbracata in rochie de mireasa, a fost ranita, duminica, in urma unui accident petrecut, in comuna Scoarța. Trei autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier. Femeia se intorcea de la ședința foto organizata dupa…

- O șoferița in varsta de 41 de ani, din Targu-Jiu, este cercetata de polițiști, dupa ce, miercuri, a fost depistata de polițiști in timp ce conducea un autoturism Mercedes, deși nu are permis. Aceasta a fost oprita in trafic, pe DN 67B Frumușei, in comuna Licurici, de politistii din cadrul Sectiei…