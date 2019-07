Accident grav pe DN 65. Cinci victime, dintre care doi copii Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident produs sambata dupa-amiaza in judetul Olt. Potrivit primelor date, o mașina și o autoutilitara s-au ciocnit, scrie Mediafax. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Olt, accidentul a avut loc pe DN 65, in localitatea Ganeasa. Primele informații anunțau mai multe persoane incarcerate, in urma impactului violent dintre o mașina și o autoutilitara. Ulterior, polițiștii au anunțat ca cinci persoane, intre care doi copii, toate din autoturism, au fost ranite. Toate victimele au fost transportate la spital. Traficul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

