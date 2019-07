Accident grav pe Dealul Bitii: o persoană a decedat Potrivit primelor informații, un barbat a ramas incarcerat dupa ce autoturismul in care calatorea ca pasager s-a rasturnat. Acesta a fost resuscitat, insa din nefericire nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a decedat. Martorii de la fața locului au relatat ca in autoturism se mai aflau doi adulți și un copil care ar fi scapat teferi. Foto: INFO TRAFIC jud. BIHOR © Foto: INFO TRAFIC jud. Traficul in zona producerii evenimentului rutier a fost blocat zeci de minute. Vom reveni cu amanunte! Foto: INFO TRAFIC jud. BIHOR Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

