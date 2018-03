Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Doua masini au fost implicate in incident. O ambulanta SMURD se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita in urma evenimentului. Victima este constienta. ...

- Trei copii și trei adulți au fost transportați la spital, dupa ce trei mașini s-au ciocnit, joi dupa-amiaza, in stațiunea Bușteni, din județul Prahova, cel mai probabil din cauza unui șofer care a adormit la volan. La aceasta ora, traficul rutier pe DN 1, intre Ploiești și Brașov, este blocat din cauza…

- Traficul rutier este blocat pe DN1, in Busteni, unde trei masini s-au ciocnit dupa ce soferul uneia dintre acestea a adormit la volan. Sase persoane, intre care trei copii, au ajuns la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii o persoana a fost ranita. victima fiind constienta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. ...

- Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate doua autoturisme din care una este rasturnata. La fata locului s-au deplasat…

- ACCIDENT CUMPLIT pe DN1C in localitatea ILBA. Doua persoane ranite grav.DOUA masini implicate din care una rasturnata. TRAFIC BLOCAT. FOTO Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite.…

- Soferul unui autoturism inmatriculat in București a facut o depașire neregulamentara si a lovit un autoturism Skoda care se deplasa regulamentar din sens opus, precum și un TIR. Din fericire nimeni nu a fost ranit.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 Valu lui Traian Constanta dupa intersectia cu intrarea pe Autostrada A4. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Autoturismul Audi a facut o explozie la roata din fata si soferul a pierdut controlul volanului intrand in…

- Traficul a fost ingreunat duminica dupa masa, in zona Alba Mall din Alba Iulia, din cauza unui accident intre doua mașini, a anunțat Inspectoratul de Poliție al Județului Alba. Potrivit polițiștilor, este vorba despre o tamponare fața spate, in urma careia o persoana a fost ranita ușor. Traficul s-a…

- Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in jurul orei 14.30, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Din primele informații, este vorba despre o tamponare fața-spate intre doua autoturisme, in zona Alba Mall. Potrivit IPJ Alba, in urma impactului, o persoana a fost ranita, posibil…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Un tanar de 19 ani nu a mai reusit sa opreasca la timp masina pe care o conducea pentru a evita impactul cu un alt autoturism care era oprit la un semafor. Politistii il cerceteaza acum pentru vatamare corporala din culpa.

- O femeie a fost ranita si transportata la spital, sambata seara, in urma unui accident produs pe DN75, langa Baia de Aries. Aceasta circula pe jos, pe sosea, in momentul in care a fost acrosata de o masina. Soferul nu se afla sub influenta alcoolului. Persoana ranita a fost transportata la spitalul…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 19, pe strada Ghe. Gr. Cantacuzino din Ploiesti, intersectie cu strada Traian. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau 4 ocupanti. O persoana a fost transportata de urgenta la spital.…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe B-dul Bucuresti in fata la center, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie. …

- Un accident de circulație soldat cu doua persoane ranite, in care au fost implicate doua autoturisme, s-a produs in aceasta dimineața pe drumul național 17, pe raza localitații bistrițene Șintereag.

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Baia Mare in urma cu cateva minute. Trei persoane ranite. DOUA MAȘINI facute PRAF. O persoana incarcerata TRFAFIC BLOCAT.FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe strada Granicerilor, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate…

- O persoana a fost ranita grav, miercuri, in urma unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri, produs pe DN1A Ploiesti - Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din comuna prahoveana...

- O persoana a fost ranita intr-un accident produs duminica seara pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia. Reprezentanții IPJ Alba au precizat ca doua autoturisme au fost implicate și ca la aceasta ora traficul se desfașoara cu dificultate. Polițiștii au precizat ca unul dintre pasageri a fost…

- Un accident rutier s-a petrecut joi, in jurul orei 16.00, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Din primele informații, o persoana a fost ranita dupa o coliziune frontala intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, traficul in zona se desfașoara cu dificultate. Revenim cu amanunte.

- Patru autoutilitare au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dimineata pe pasarela de la Beclean. O persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a ramas blocata intr-unul dintre autovehicule. Un tanar de 23 de ani, soferul unuia dintre microbuze, din Sieu Sfantu, a pierdut…

- Un barbat de 65 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism care circula in fata masinii pe care o conducea, in conditiile in care nu era atent si nu a pastrat distanta regulamentara intre autovehicule.

- Accident rutier grav miercuri dimineața, pe DN 2, pe sectorul de drum care leaga comunele Patrauți de Darmanești. Aflat la volanul unui autoturism marca Audi, Constantin C., un barbat de 32 de ani din comuna Satu Mare, se indrepta spre Suceava. In jurul orei 11.10, acesta a franat brusc pentru a ...

- Politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.18, pe raza comunei Moisei. Un localnic in varsta de 36 de ani, care conducea un autoturism pe directia Borsa – Viseu de Sus, a efectuat un viraj la stanga fara a acorda prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar din…

- Grav accident pe DN1, între localitatile Codlea si Vladeni, în zona podului peste râul Geamana. Cinci persoane au fost transportate la spital, dupa ce ddoua autoturisme s-au ciocnit frontal.

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1, in comuna Blejoi, zona fabricii Lido Garbea. Au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima, un minor in varsta de 14 ani, a fost transportat la spital. In momentul coliziunii, in cele…

- Doua familii au ajuns, astazi, la spital, in urma unui accident petrecut la intrare in Timișoara, pe strada Polona. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, la un moment dat, o femeie in varsta de 36 de ani, care conducea o mașina dinspre Utvin spre Timișoara, in care se…

- Un accident grav a avut loc, marti, pe DN1 in judetul Alba, dupa ce doua masini s-au izbit frontal, una dintre ele patrunzand pe contrasens. Potrivit primelor informatii, o persoana a fost ranita grav. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Aiud- Turda,…

- O teava de gaz e a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier pe DN 6, in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii,…

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constanta intre localitatile Murtaflar si Siminoc. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta o persoana a fost ranita in accident. ...

- Un accident de circulație a avut loc, marți la pranz, pe autostrada Deva-Sibiu, in zona localitații Aciliu, trei mașini fiind implicate. Din primele informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, se pare ca o mașina a lovit din spate o alta mașina, aceasta fiind…

- Detasamentul de pompieri Drobeta intervine la un accident rutier, 3 autoturisme implicate, la Hinova, la Petrom ISU MEHEDINTI In urma accidentului, sunt 9 victime, una dintre ele decedand. Articolul ACUM: ACCIDENT CUMPLIT, CU 9 VICTIME! 3 mașini implicate, UN MORT! TRAFIC BLOCAT apare prima data in…

- Traficul rutier este blocat, la momentul transmiterii stirii, pe DNCB la kilometrul 22 (localitatea Pantelimon), din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme. O persoana a fost rania grav in urma impactului.

- O persoana a fost grav ranita in urma unui accident produs, luni, pe centura Capitalei, in localitatea Pantelimon. Trei masini au fost implicate in accident, iar la fata locului intervin cinci ambulanțe SMURD, poliția și pompierii. O persoana a fost grav ranita si a fost transportata la spitalul…

- Trafic ingreunat, vineri seara, pe DN 74, la ieșire din Zlatna spre Abrud, din cauza unui accident rutier. Potrivit IPJ Alba, sunt implicate un autocamion și doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Revenim cu amanunte

- Un grav accdient a avut loc în zona localitatii Copsa Mica. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Din primele informații doua persoane sunt ranite, conștiente, însa una dintre ele a ramas încarcerata, anunta mediesanul.ro.

- O persoana a fost ranita in aceasta dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs in comuna gorjeana Dragutesti, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. La fata locului a ajuns un echipaj de politie si o ambulanta. Persoana ranita nu este ...

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent, in urma cu cateva minute, pe raza localitații Draguțești. Din primele informații, o persoana a fost ranita ușor. Articolul ACUM: Accident la Draguțești. O persoana ranita! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta pe strada Tepes Voda in zona hotelului Havana. Din primele informatii o persoana a fost ranita, fiind diagnosticata cu traumatism de membru inferior. La fata locului intervin cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean…

- Un grav accident s-a produs in Petrosani. Sunt sase victime, iar printre raniti sunt si doi copii de 4 ani. Doua masini s-au ciocnit violent pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind...

- O femeie a fost ranita in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini. Evenimentul rutier s-a produs vineri dimineața. In timp ce conducea autoturismul pe un drum comunal din Horodnic de Sus, ajungand la intersecția cu DN 17A, un barbat de 68 de ani, din comuna Voitinel, nu s-a asigurat…

- Accident rutier produs in aceasta dimineata pe DN 2 E85. Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 49 ani din Padina, a fost lovit din spate de un autoturism condus de un barbat de 59 ani din Prahova, iar acesta a fost lovit din spate de o autoutilitara condusa de un barbat de 57 ani din…

- Aglomerația și graba la volan fac victime. Un accident in lanț a avut loc in urma cu puțin timp la Pasajul Michelangelo din Timișoara. Trei mașini au intrat in coliziune. Din primele informații, este vorba de nepastrarea distanței regulamentare intre autourisme. In urma accidentului, o persoana a fost…

- Traficul pe A1 este blocat la aceasta ora, pe sensul Sebeș-Deva, din cauza unui accident in care au fost implicate 3 autoturisme. La fața locului s-au deplasat echipe de la SMURD Sebeș și Serviciul de Ambulanța Județean Alba, pentru a acorda primul ajutor persoanelor implicate. Din primele informații,…

- Accident rutier in afara localitații Pufesti, la intersecția DN2 cu drumul spre satul Ciorani. Din primele informații, ar fi vorba despre o coliziune intre doua autoturisme. Polițiștii sunt la fața locului și efectueaza verificari. O persoana este ranita.

- Un barbat de 58 de ani a depasit o masina, insa in momentul in care a incercat sa revina pe banda sa de mers a pierdut controlul asupra volanului patrunzand pe contrasens si intrand in colziune cu un alt vehicul. Din nefericire, el a decedat, iar soferul ce circula regulamentar a fost ranit.

