Accident grav pe Centura de Vest, la intersectia cu Buda FOTO Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11 pe Centura de Vest a Ploiestiului, la intersectia cu drumul spre localitatea Buda. Au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita si este asistata medical. Se pare ca accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate in intersectie. Potrivit IJP Prahova, un auto care iesea dinspre Ploiesti nu ar fi acordat prioritate unui alt auto, care se deplasa pe DN pe sensul catre Brasov. Traficul este restricționat pe banda 1 a sensului de mers catre Brasov. Se circula… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

