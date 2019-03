Accident grav pe Centura Capitalei. Trafic blocat

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, traficul rutier pe DNCB centura capitalei este restrictionat intre localitatile Berceni si Jilava din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocamion.Potrivit Infotrafic,…

- Un accident rutier cu șapte mașini s-a produs, duminica dupa-amiaza pe Autostrada A1. Traficul pe sensul spre București a fost blocat aproape o ora, anunța centrul Infortrafic. "Traficul rutier este blocat pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 18+500, pe sensul catre Capitala, din cauza…

- Doua persoane au fost ranite, vineri seara, una fiind in stare grava, dupa imapctul dintre doua mașini pe Autostrada A3 București – Ploiești, potrivit Centrului Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, vineri seara, ca pe autostrada A3 Bucuresti…

- Traficul rutier este ingreunat, luni dimineata, pe DN 1, unde a avut loc un accident, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, pe DN 1, in localitatea Balotesti, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier, in care au…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN 1A Bucuresti– Ploiesti, pe raza localitatii Mogosoaia(kilometrul 14+400 de metri), judetul Ilfov, din cauza unui accident in care ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 6, in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu.Potrivit Infotrafic, trei persoane au fost ranite in accident.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 E60 , in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Sibiu, pe DN7 Ramnicu Valcea Sibiu la kilometrul 241 localitatea Lazaret , a avut loc un accident in care au fost implicate un autoturism si un autotren.In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor. Traficul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca pe Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, la kilometrul 55, in zona localitatii Brazi, judetul Prahova, s-au produs coliziuni intre 8 autovehicule, din cauza poleiului depus pe carosabil. In urma impactului, o persoana…