Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un accident a avut loc, luni seara, pe autostrada A1 Timisoara - Lugoj, in dreptul localitatii Remetea Mare, aflata langa Timisoara. In accident au fost implicate un TIR si un microbuz, care s-au rasturnat in afara partii…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe autostrada A1, la kilometrul 484, in zona localitații timișene Remetea Mare, pe sensul de mers spre Lugoj. In accident au fost implicate un autocamion și un microbuz, ambele vehicule ajungand in afara parții carosabile in urma incidentului. Din…

- Doua persoane au ajuns astazi la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau dupa ce au fost implicate intr-un eveniment rutier care a avut loc pe DN 2 B, la intrare in municipiul Buzau, dinspre Braila. Doua autovehicule s-au lovit fața -spate dupa ce uneia dintre mașini i s-ar fi deschis…

- Accident rutier grav in aceasta seara, in apropiere de Lugoj, in localitatea timișeana Sudriaș. Zeci de persoane au fost implicate intr-o coliziune dintre un autobuz și un autoturism. Din primele informații o persoana a decedat, alte patru persoane au fost ranite ușor, iar o alta victima a fost transportata…

- UPDATE 15.15 Traficul pe DN 1B, in zona in care s-a produs accidentul, s-a reluat dupa mai bine de o ora. Se circula alternativ, pe banda de circulație Merei -Buzau, autovehiculele implicate in accident fiind pe carosabil. Accident, duminica dupa-amiaza, pe DN 1 B, intre Lipia și Merei. Trei mașini…

- Sambata dimineața a avut loc un accident rutier la intersecția dintre Curtici și Santana. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme și sunt cinci victime, dintre care una este incarcerata. „Accidentul rutier cu victime este in sensul giratoriu de la Santana spre Curtici. Intervine echipajul…

- Accident rutier la miezul zilei, in apropiere de Timișoara. Doua autoturisme s-au tamponat in apropierea unui peco de la ieșirea din Remetea Mare. Vina o poarta un șofer in varsta de 38 de ani. Barbatul se indrepta inspre Izvin, atunci cand nu a pastrat distanța regulamentara fața de autoturismul din…

- Doua persoane au fost ranite in seara de Craciun, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș, pe fondul neacordarii de prioritate. Vina o poarta un barbat in varsta de 77 de ani. Varstnicul conducea dinspre Carpiniș, inspre Sacalaz, iar la un moment dat a virat la stanga pe strada nr. 3 ...…