Accident grav pe Autostrada Soarelui! A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD Un accident grav a avut loc pe Autostrada Soarelui, in aceasta dimineața, in drumul spre mare in zona localitații Lehliu. Din primele informații se pare ca un șofer a intrat cu viteza intr-o benzinarie și a lovit un trecator. Momentan nu se cunoaște numarul victimelor sau starea acestora, insa la fața locului a fost solicitata intervenția unui elicopter SMURD. Ieri, alte doua accidente grave au avut loc pe Autostrada Soarelui și pe A4. O persoana a decedat ieri pe sensul de mers Cernavoda catre Constanța, dupa ce o mașina a fost lovita de un alt autoturism in timp ce se afla oprita pe banda de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

