Trei persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, dupa ce un camion oprit pe banda de urgența a autostrazii A1 Nadlac – Deva, in zona localitatii timișene Manastiur, a fost lovit de un alt camion. Traficul rutier se desfașoara ingreunat, pe a doua banda, pe sensul catre Bucuresti, unde un autocamion s-a stricat in mers