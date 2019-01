Sapte persoane au fost ranite, duminica, la iesirea de pe Autostrada A1 spre Bascov, judetul Arges, dupa ce microbuzul in care se aflau noua persoane a ratat o curba, apoi a lovit un parapet. Potrivit Politiei Arges, la iesirea de pe A1 spre Bascov, in curba, microbuzul a mers drept, a izbit un parapet si The post Accident grav pe Autostrada București – Pitești. Șapte raniți dupa ce microbuzul in care se aflau a ratat curba appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .