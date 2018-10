Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe A1, in aceasta dupa-amiaza, in apropiere de Vama Nadlac. Doua masini s-au ciocnit violent, iar doua persoane au ramas incarcerate, una fiind inconstienta. Potrivit ISU Arad, accidentul s-a petrecut in jurul orei 15:20, pe A1, la aproximativ 1 km de Vama Nadlac. Doua masini au fost implicate…

- Au aparut noi informații despre moartea lui Dj Tigaie, pe numele sau real Daniel Stanciulescu. Acesta a murit joi (4 octombrie), intr-un accident rutier care a avut loc in localitatea Misleanu din județul Ialomița. Dj Tigaie a murit la varsta de 61 de ani, in urma tragediei petrecute pe DN2. El se…

- Doua persoane au fost ranite, in aceasta dupa-amiaza, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 68A Lugoj-Deva, in satul Cosava, comuna Curtea, informeaza ISU Timis. In incident au fost implicate doua autoturisme, unul dintre acestea a ajuns in santul de pe marginea drumului. Potrivit ISU Timis,…

- Un barbat de aproximativ 55 de ani a murit si alte trei persoane, printre care si un copil de aproximativ 13 ani, au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua masini si care a avut loc in judetul Neamt.

- Trei persoane au ajuns cu rani grave la spital in urma unui accident rutier care s-a petrecut in aceasta dimineata, la iesire din Dumbravita spre Valeo. Accidentul a avut loc in jurul orei 7 dimineata. In masina care a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat pe marginea drumului erau trei persoane, dintre…

- Cel mai tranzitat Punct de Trecere a Frontierei din vestul Romaniei este Nadlac II, situat pe autostrada. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate formalitatile de frontiera pentru 12.000 autoturisme și peste 46.000 de persoane, din care aproximativ 7.600 autoturisme și 34.600 persoane numai pe sensul…

- Un barbat a fost lovit de tren, în aceasta seara, în apropierea statiei de metrou Nicolae Teclu, transmite un reporter Realitatea TV. Circulația pe firul 2 Anghel Saligny -Nicolae Grigorescu este întrerupta.

- Un barbat in varsta de 51 de ani si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, printre care si o fata de 15 ani, au fost ranite, fiind transportate la UPU Deva, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Pestis din judetul Hunedoara, informeaza news.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…