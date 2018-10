Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 Constanta Mangalia in apropiere de Aerodromul Tuzla. Din primele informatii sunt mai multe masini implicate. In urma impactului, cel putin un autoturism s a rasturnat. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz.Potrivit SAJ…

- Trei persoane au fost ranite, intre care doua grav, sambata, la ieșire din Luduș spre Targu Mureș, din cauza unui șofer ce conducea o mașina inmatriculata in Alba, care a patruns pe contrasens, intr-o curba, din cauza carosabilului umed, și a intrat intr-un autotractor. Victimele sunt din autoturism.…

- Un nou-nascut a fost preluat, in aceasta dimineața, de un elicopter SMURD, dupa ce medicii de la Targu-Jiu au dispus transferul bebelușului la Timișoara. Elicopterul a fost trimis de la Arad, pentru ca la Craiova a fost primita o alta solicitare, de la Spitalul Targu-Carbunești …

- Coliziunea dintre doua camioane si o autoutilitara a trimis pe mana medicilor trei persoane. Accidentul a avut loc miercuri in jurul pranzului, pe DN1B Ploiesti-Buzau, in judetul Prahova. Din informatiile facute publice de catre reprezentanti ai Centrului Infotrafic din cadrul Politiei Romane reiese…

- Elicopterul SMURD Targu-Mures aterizase dimineata pe stadionul Busteni pentru a prelua personal Salvamont in vederea acestei interventii. Salvamontistii din Busteni au anuntat sambata ca intervin pentru salvarea unor persoane implicate intr-un accident produs pe Valea Tapului, fiind vorba…

- Cinci copii aflati intr-un parc din Roșcani, judetul Galati, au fost raniti miercuri dupa-amiaza, dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in ei. Unul dintre copii este in stare grava.Potrivit salvatorilor, cei cinci copii cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani au fost raniți dupa ce un șofer…

- Soferul tractorului implicat in accidentul din judetul Buzau, in care 12 persoane au fost ranite, a fugit de la fata locului si este cautat de politisti. Se pare ca el ar fi vinovat de producerea evenimentului rutier, dar cercetarile continua.

- Un accident rutier violent a avut loc, in aceasta dimineața, pe unul dintre cele mai circulate drumuri din țara, DN7 Deva – Arad. Șapte persoane, printre care și doi copii, au fost ranite. Potrivit zhd.ro, doua autoturisme s-au ciocnit, in zona localitații Leșnic de pe Drumul Național 7 Deva – Arad,…