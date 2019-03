Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil, cu urmari tragice, s-a produs marti, in judetul Hunedoara. Potrivit Centrului INFOTRAFIC... The post Accident teribil in judetul Hunedoara. O femeie a murit dupa ce un autotren a intrat in masina in care se afla appeared first on Renasterea banateana .

- O tanara de 20 de ani a murit in urma unui grav accident rutier, in Giurgiu, pe drumul dintre Florești și Stoenești. Soțul fetei se afla la volanul mașinii și consumase bauturi alcoolice. Șoferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina pe sosea, soția lui fiind strivita sub autoturism.…

- Barbatul care a fost lovit intentionat cu masina de un prieten, dupa un scandal, a murit. Totul s-a intamplat sambata in Botosani. Soferul vinovat a fugit de la fata locului, apoi a ascuns masina si vreme de cateva zile a stat ascuns.

- Un autobuz STB a intrat in coliziune cu un autoturism, noaptea trecuta, pe Șoseaua Petricani din București. Mașina a fost grav avariata in urma impactului puternic, iar șoferul și un alt ocupant au decedat Echipajele de urgența ajunse imediat la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a le salva.…

- Garda de interventie Sebeș a intervenit, joi, in zorii zilei, cu o autospeciala, descarcerarea și o mașina SMURD, la un accident rutier petrecut pe A1,la kilometrul 318, pe sensul de mers Sebeș-Oraștie. Au fost implicate un autoturism și un autotren, care s-au izbit frontal. Au rezultat patru victime,…

- Doi barbați au murit și unul este ranit grav, in timpul nopții de sambata spre duminica, dupa ce mașina in care se aflau a lovit mai multe podiști și un copac, apoi a fost proiectata in curtea unui localnic din Grajdana (Tisau), județul Buzau, informeaza Mediafax.Potrivit Poliției Buzau, accidentul…

- Un barbat si o femeie, ambii in varsta de 31 de ani, au murit in urma unui accident rutier care a avut loc, joi, pe DN 6, la iesirea din localitatea Lovrin, judetul Timis. dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz. Cele doua persoane decedate erau din autoturism, in timp ce din microbuz doua…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Timis, Ionut Sirbu, a declarat pentru News.ro ca un grav accident rutier a avut loc, joi, pe DN 6, la iesire din localitatea Lovrin spre Timisoara. "Un barbat de 31 de ani a condus un autoturism pe DN 6 din directia Lovrin spre Timisoara, iar la un…