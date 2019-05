Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite la Stoina dupa ce traversa unui pod aflat in lucru a cazut, o femeie, cu cele mai grave leziuni, fiind preluata de un elicopter SMURD, iar celelalte victime, barbati, fiind transportate la spitalele din Targu Carbunesti si Targu Jiu. "Doua persoane (un barbat…

- Un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane s-a produs in aceasta seara. in jurul orei 21, pe Bd. Republicii din Ploiesti, in zona terasei Rossi. O femeie care traversa strada pe la trecerea pentru pietoni a fost spulberata de o masina, iar in urma impactului, victima a suferit leziuni…

- O pasagera intr-un avion care circula pe ruta Paris - Iasi a fost preluata marti de un echipaj SMURD si dusa la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul "Sf Spiridon", a informat coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, informeaza Agerpres.Citește și: Primar PSD, condamnat la patru…

- O femeie din orasul Harlau, judetul Iasi, care suferea de obezitate si-a rupt piciorul dupa ce a cazut de pe scaun. Femeia incerca sa schimbe un bec, dar a alunecat si a cazut pe membrul drept, producandu-si o fractura deschisa la glezna.

- Un accident grav a avut loc duminica dimineata in comuna argeseana Lunca Corbului, pe DN 65 care leaga Pitestiul de Slatina. In urma ciocnirii dintre un tir si un autoturism trei persoane au fost ranite. Pentru una dintre ele a fost nevoie de interventia unui elicopter SMURD.

- Accident teribil, duminica dimineata, in Lunca Corbului, pe DN 65 Pitesti -Slatina. In urma impactului frontal dintre un tir si un autoturism, trei persoane au fost ranite. O tanara de 19 ani, a fost preluata de echipajul de pe elicopterul SMURD, cu traumatism cranio-cerebral. Este vorba despre o fata…

- Un accident grav a avut loc duminica dimineața in comuna argeșeana Lunca Corbului. Un autoturism. Din primele informatii este vorba despre coliziune intre un TIR incarcat cu anvelope și un autoturism plin cu pasageri. La fata locului au ajuns echipaje SMURD si chiar un elicopter SMURD de la Bucuresti.…

- Doua persoane au fost ranite, una dintre ele fiind preluata de un elicopter SMURD, in urma unui accident rutier petrecut marti dimineata, pe DN 2A, la marginea localitatii constantene Ovidiu, in care au fost implicate un autotren si doua autoturisme, scrie Agerpres. Potrivit Inspectoratului…