Accident grav lângă Zalău: un tânăr și-a pierdut viața, altul este grav rănit Un grav accident de circulație a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 3, pe DN1 F, intre Zalau și Panic. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului in timpul deplasarii și s-a izbit violent de un cap de pod aflat pe marginea drumului. In autoturism se mai afla un pasager. Victimele au fost grav ranite, fiind necesara intervenția echipei de descarcerare a Pompierilor. Una dintre victime a fost scoasa in stare de inconștiența din autoturism. Persoanele ranite in accident, doi barbați cu varste cuprinse intre 20 și 30 de… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului Infotrafic, miercuri dimineata, pe DN 2, la intrarea in municipiul Buzau dinspre Ploiesti, a avut loc un accident rutier. "Soferul unui autoturism, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului intr-o curba si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune…

- Soferul unei autoutilitare a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul a intrat pe contrasens lovind frontal un autoturism. In urma impactului, soferita autoturismului a ramas incarcerata in masina, ranile pe care le-a suferit fiind grave. Alte doua persoane, aflate in autoutilitara,…

- Un accident rutier a avut loc, vineri dimineața, pe raza comunei Jilava, șase persoane fiind ranite. Victimele sunt conștientePotrivit polițiștilor, un tir a iesit dintr-o vulcanizare si ar fi incercat sa intoarca pe marcajul dublu continuu. Soferul autoturismul 7+1 nu a putut evita impactul.…

- Potrivit primelor informatii, autoturismul a patruns pe contrasens. Soferul autoturismului, un barbat din Bihor, si o pasagera din masina au fost raniti grav. De asemenea, doi copii de 4, respectiv 14 ani din autoturism ar fi raniti usor. Taficul a fost blocat în ambele sensuri, însa…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marti dimineata pe DN74, langa Sard. Soferul unei masini de teren a pierdut controlul acesteia si a ajuns cu autoturismul in afara carosabilului. Potrivit IPJ Alba, marti, 9 octombrie, in jurul orei 7.25, pe DN 74, in afara localitații Șard,…

- O persoana este incarcerata, iar traficul este ingreunat dupa ce șoferul unui autoturism ar fi pierdut controlul volanului, in urma unei depașiri. Conform martorilor, șoferul unui autoturism marca Renault ar fi intrat in depașire inainte de o curba și ar fi pierdut controlul volanului atunci cand a…

- UPDATE Din primele verificari se pare ca in timp ce conducea un autoturism din directia Posta Calnau catre Buzau, un tanar de 19 ani din Bacau a intrat cu masina in remorca unui tractor condus de un buzoian de 30 de ani. Soferul de 19 ani, incarcerat, a fost transportat la Spital impreuna cu un alt…

- Trei persoane au fost ranite, intre care doua grav, sambata, la ieșire din Luduș spre Targu Mureș, din cauza unui șofer ce conducea o mașina inmatriculata in Alba, care a patruns pe contrasens, intr-o curba, din cauza carosabilului umed, și a intrat intr-un autotractor. Victimele sunt din autoturism.…