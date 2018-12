Accident grav lângă Sântana. O persoană încarcerată Conform primelor informații de la fața locului, un barbat de aproximativ 35 de ani din Pancota, aflat la volanul unui autoturism marca BMW, a pierdut controlul volanului și a parasit partea carosabila, rasturnandu-se pe marginea drumului. In urma evenimentului, acesta a ramas incarcerat. La scurt timp dupa producerea accidentului, la fața locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, ale Serviciului Județean de Ambulanța și ale Inspectoratului de Poliție Județean Arad. Echipajul de descarcerare din cadrul detașamentului de pompieri Arad a… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut joi dupa-amiaza, intr-o sala a Judecatoriei Vaslui, cand unui deținut de la Penitenciarul Iași care cerea eliberarea condiționata a cazut brusc din picioare. Preluat de o ambulanța SMURD, barbatul de 40 de ani a fost dus la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, unde medicii au…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri seara, la un accident rutier petrecut in localitatea Ovidiu, acolo deplasandu-se un echipaj de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, trei…

- O femeie in varsta de 81 de ani din localitatea Zoitani, comuna Adaseni, din judetul Botosani a murit, luni, in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul a fost observat…

- Update! Accident cu trei mașini, in Argeș. Trafic blocat pe DN7. O persoana este incarcerata. Potrivit IPJ Argeș, traficul rutier este blocat total. O femeie primește ingrijiri medicale in ambulanța, iar alta femeie este incarcerata. Accident cu trei mașini, in Argeș. Doua persoane sunt incarcerate.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti seara pentru cautarea unei persoane disparute in zona milei 18 a bratului Sulina. Doi barbati se aflau intr-o barca care se deplasa de la Tulcea catre Sulina, iar la…

- Potrivit Politiei Judetene Brasov, un tanar de 21 de ani din Sacele a avut, marti, in jurul orei 11.00, in timp ce se afla la locuinta sa, un conflict cu iubita sa, alimentat de gelozie. La un moment dat, el ar fi stropit-o pe tanara in varsta de 17 ani cu o substanta inflamabila si i-ar fi…

- Echipajul din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in Constanta,in cadrul unui accident rutier in kilometrul 4 5, in fata Scolii numarul 37.Victima accidentului este un copil pieton . La fata locului…