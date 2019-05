Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, la iesirea din Otopeni catre Bucuresti DN1 , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autobuz, un autocamion si un autoturism. In urma evenimentului doua persoane au fost ranite usor din…

- Pe DN1, la ieșirea din Azuga, catre Bușteni, s-a produs miercuri seara un accident in care au fost implicate doua autoturisme, motiv pentru care traficul este ingreunat și se desfașoara doar pe un fir, anunța Poliția Romana.In județul Prahova pe Drumul Național 1, la ieșirea din Azuga, catre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este blocata sambata dupa-amiaza pe DN 1A Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 18+800 metri, pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov, din cauza unui accident produs pe fondul neacordarii de prioritate.Potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este blocata sambata dupa-amiaza pe DN 1A Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 18+800 metri, pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov, din cauza unui accident produs pe fondul neacordarii de prioritate.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, traficul rutier pe DNCB centura capitalei este restrictionat intre localitatile Berceni si Jilava din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocamion.Potrivit Infotrafic,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 46, pe sensul catre capitala, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, se circula pe o singura banda.In urma evenimentului nu au…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza pe pe autostrada A3 Bucuresti ndash; Ploiesti, traficul rutier este blocat la kilometrul 13, pe calea catre Ploiesti din cauza accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Acestea au ramas imobilizate pe suprafata de rulare.Potrivit…

- Traficul rutier este ingreunat, luni dimineata, pe DN 1, unde a avut loc un accident, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, pe DN 1, in localitatea Balotesti, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier, in care au…