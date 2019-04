Accident grav la Varbilau. O masina s-a izbit de un cap de pod din neatentia soferului care vorbea cu pasagerii din spate Un accident de circulatie s-a produs luni dimineata, in jurul orei 8:20, pe DJ102 in localitatea Varbilau. Potrivit IJP Prahova, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod de pe marginea drumului. Se pare ca barbatul s-ar fi uitat in oglinda retrovizoare, in discutia cu alti doi pasageri aflati pe bancheta din spate si a intrat cu autoturismul intr-un cap de pod. Unul dintre barbat a ramas incarcerat, iar la sosirea echipajelor, victima era in stare de inconstienta. UPDATE: Trei persoane au fost transportate la spital. Este vorba despre trei barbati in… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

