Stiri pe aceeasi tema

- Un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa a fost deschis la Brasov, dupa ce o fetita de 10 ani si-a amputat doua degete la un complex acvatic, in timp ce sarea de la o trambulina de trei metri.

- La data de 28 martie a.c., un barbat, de 30 ani, din Navodari, a condus o autoutilitara pe strada Plopilor din Navodari, dinspre strada Toamnei catre Soseaua Constantei.Potrivit IPJ Constanta, in dreptul unei institutii de invatamant, a surprins si accidentat o minora, de 12 ani, care se afla pe partea…

- Marea Britanie s-a trezit, miercuri dimineata, pentru a afla o veste teribila despre partidul premierului Theresa May. Conservatorii, aflati la guvernare, au suferit o pierdere importanta, dupa decesul unui membru iubit in interiorul formatiunii. Circumstantele in care Clarissa Slade a murit sunt greu…

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu. Potrivit…

- Anca Sina Serea, Radu Sirbu, component al trupei O-Zone, și Wilmark vor fi vazuți prin ochii propriilor lor copii, caci micuții dezvaluile secretele celebrilor lor parinți și dau din casa multe dintre obiceiurile lor ciudate.

- Poliția americana a publicat filmarea accidentului fatal in care a fost implicat o mașina autonoma Uber. Oamenii legii din Tempe, Arizona, a publicat pe Twitter un clip video care combina filmarea din doua unghiuri a accidentului fatal in care a fost implicata o mașina autonoma Uber. Clipul video este…

- Politistii Sectiei 6 Sarasau au continuat ieri, 19 martie, activitatile de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din judet, in vederea cresterii gradului de siguranta rutiera. Astfel, intre orele 12.30 – 15.30 politistii au oprit pentru verificari mai multe autoturisme ale caror conducatori…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anutat luni doua noi decese confirmate cu virus gripal. Este vorba despre o fetita in varsta de 3 ani, din judetul Botosani, confirmata cu virus gripal tip A, subtip H1 pdm09, si o femeie in varsta de 40 de ani, din judetul Tulcea,…

- O fetita bolnava a fost tratata la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova printre soareci, insa conducerea unitatii spitalicesti a negat intamplarea, dar a precizat ca in trecut au fost probleme cu rozatoarele.

- Un sofer de troleibuz, in varsta de 63 de ani este cercetat penal, dupa un incident rutier produs pe strada 13 Decembrie din Brasov si parasirea locului accidentului. Incidentul s-a petrecut miercuri seara, in jurul orei 19.30, in cartierul Tractorul. Conducatorul auto, care conducea un troleibuz, pe…

- Oana Neț, mama de 38 de ani care și-a ucis fetița, a dezvaluit detalii șocante in fața anchetatorilor. La doua zile dupa ce a ucis-o cu sange rece pe Eliza, femeia a fost prezentata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru omor. Declarațiile consemnate de procurorii Parchetului de pe…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de suspecta Neț Oana-Razvana sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie (omor comis asupra unui membru de familie – fiica), prevazuta de art. 199 alin. 1 raportat…

- Elena Jidanasu, eleva in clasa a II-a la Scoala ”Episcop Iacov Antonovici” Barlad a obtinut premiul intai la olimpiada de limba rusa, desfasurata de 3 martie la Vaslui, desi nu studiaza limba lui Puskin la scoala si nici nu provine dintr-o familie rusofoni.

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost accidentat luni, in timp ce s-a angajat in traversarea regulamentara pe trecerea de pietoni de pe Calea Bucuresti, o artera intens circulata la intrarea in Brasov dinspre Predeal. Conducatorul autoturismului implicat a parasit locul accidentului, a informat…

- Potrivit Politiei Brasov, conflictul a avut loc in strada, in centrul Brasovului. Un trecator a sunat la 112 si a anuntat ca un barbat a fost injunghiat. Citeste si Femeie injunghiata in strada de iubitul gelos. Barbatul a incercat apoi sa se sinucida "Evenimentul a fost semnalat de…

- Polițiștii din Gaești sunt in alerta și cauta un șofer care a fugit de la locul accidentului, dupa ce a lovit, chiar pe trecerea de pietoni, o femei . Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza, pe trecerea de pietoni din zona fabricii Arctic din Gaești.Imediat oamenii legii au pornit pe urmele șoferului…

- Planul Urbanistic Zonal al celei mai vechi piete din Calarasi care va fi transformata intr-un complex de 5 stele a fost aprobat de consilierii locali, zona centrala urmand a fi modernizata la standarde europene.

- Politistii au oprit in trafic, sambata, in jurul orei 5.00, pe DN1A, in zona Valea Dreasa, un conducator auto in varsta de 33 ani care nu poseda permis de conducere. In urma testarii acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat, context in care a fost…

- Circulatia rutiera este blocata, duminica dimineata, pe DN 7, in localitatea Cotmeana din judetul Arges, unde un autoturism s-a ciocnit cu un TIR. In urma accidentului, doua persoane au fost grav ranite, informeaza news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN7 Pitesti - Ramnicu…

- Poliția a anunțat ca a identificat șoferul care a lovit joi, un pieton pe o zebra de pe Bulevardul Griviței și apoi a fugit de la locul accidentului. „Este vorba despre o femeie de 43 de ani, din judetul Brasov. La finalizarea verificarilor in dosarul penal intocmit, pentru vatamare corporala din culpa…

- Un șofer este cautat de polițiștii din Brașov fiind acuzat ca a lovit cu mașina o femeie, pe trecerea de pietoni, apoi a parasit locul accidentului. Incidentul a avut loc joi, in jurul orei 18.30 in zona Onix, pe Bulevardul Griviței. „Joi, in jurul orei 18.35, o persoana ramasa necunoscuta a condus…

- Un tanar din Viseu de Sus a fost identificat de politistii din Nasaud ca fiind autorul unor furturi comise la inceputul acestei luni in comuna Romului. Mai precis, acesta a furat circa 900 lei dintr-un autoturism parcat in curtea unui imobil din comuna, dupa care a incercat sa sparga un magazin. A avut…

- Un angajat al Jandarmeriei a fost ranit joi seara pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Barbatul se afla intr-o masina, inmatriculata in Caras-Severin, ce a fost lovita in plin de un alt autoturism. Din primele cercetari facute la locul accidentului de catre politisti, se pare ca la volan se afla…

- Politistii brașoveni fac cercetari, pentru a identifica un conducator auto care a lovit cu masina o fetita de 9 ani si pe bunica acesteia, in timp ce traversau regulamentar Bulevardul Grivitei. Incidentul a avut loc duminica, in jurul orelor 9.15, cand cele doua victime au fost lovite de o mașina in…

- Soferul care a lovit pe data de 20 ianuarie o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni a fost identificat si retinut de oamenii legii. Politistii au stabilit in urma anchetei ca acesta a fost ajutat de trei prieteni sa stearga urmele accidetului.

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, polițiștii au fost sesizați, duminica dimineața, despre producerea unui accident rutier pe DJ 691. Conform acestora, un biciclist de 56 de ani a fost lovit de o autoutilitara, al carei șofer a parasit apoi locul accidentului. In urma impactului, biciclistul…

- Accidentului de joi seara din Brașov, in urma caruia șase persoane au fost ranite dupa ce un autoturism a fost proiectat intr-un grup de pietoni care traversau strada, doi dintre aceștia fiind raniți, a fost provocat de un polițist. „Da, este un coleg implicat, insa cercetarile efectuate vor indica…

- Un maistru militar, care s a urcat la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice, a fost implicat intr un accident in Ramnicu Valcea, vineri seara, dupa care a fugit de la locul accidentului, informeaza Romaniatv.net In urma impactului a rezultat ranirea usoara a 2 persoane, una dintre acestea fiind…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Copilul a fost preluat de prietenii femeii si ulterior, in scurt timp, de bunici, precizeaza Politia.

- Un barbat de 33 ani și fetița sa, de 1 an și 7 luni, au fost accidentați pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda. Barbatul traversa strada alaturi de feetița sa, care se afla pe o tricicleta. Potrivit informațiilor oferite de IPJ Dolj, un autoturism care circula dinspre gara…

- Fetita in varsta de sase ani prezenta la momentul respectiv contuzie toraco-abdominala, contuzie splenica, cu fracturi multiple, starea sa fiind critica. „Evolutia a fost favorabila pe durata spitalizarii, astfel ca a fost externata, a primit recomandari la domiciliu, cum ar fi repaus functional, regim…

- Doliu in satul Gura Bacului, Anenii Noi. Cele trei persoane, care si-au pierdut viata, in urma tragicului accident rutier produs luni in prejma satului Todiresti, au fost conduse astazi pe ultimul drum.

- Doi copii de 16 și 17 ani impreuna cu un tanar de 21 de ani – toți din Vinga – au ajuns pe mana polițiștilor dupa ce au furat dintr-o locuința nelocuita din Vinga, in repetate randuri, mai multe bunuri – printre acestea enumerandu-se și trofee de vanatoare. Furturile au avut loc la inceputul lunii ianuarie,…

- Adriana Iliescu, numita in 2005 cea mai varstnica femeie din lume, s a nascut pe 31 mai 1938, la Craiova. A fost profesor universitar de literatura romana si autoare de povesti pentru copii.Potrivit Wikipedia.ro, este cunoscuta mai ales pentru faptul ca a fost pana la 29 decembrie 2006 cea mai varstnica…

- Fetita de doar o luna si jumatate a unui cuplu de romani stabiliti in Italia, in Ponte San Nicolo, Padova, a fost gasita fara suflare de mama ei.Potrivit rotalianul, moartea a fost cauzata de sindromul de moarte subita a sugarului. Tatal fetitei sustine ca sotia sa, a alaptat fetita in jur de miezul…

- Un tanar de 23 de ani care a provocat un accident mortal la Aiud in urma caruia o femeie și-a pierdut viața iar nepoata sa a fost ranita grav, a fost trimis in judecata. Tanarul, din Ciumbrud, este acuzat de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului…

- Soferul unui autoturism Ford care circula pe drumul european din localitatea ieseana Baltati a patruns pe contrasens si a intrat frontal, cu viteza de 120 de kilometri/ora intr-o masina Volkswagen.

- Ciprian Bahica este tânarul care și-a pierdut viața azi noapte în urma cumplitului accident ce a avut loc în stațiunea Mamaia, pe DC 86, pe sensul de mers dinspre municipiul Constanța catre Navodari. Barbatul în vârsta de 28 de ani, din Constanța, aflat la volanul…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Conducatorul auto care a provocat un accident rutier pe raza localitatii Satuc, in urma caruia o fetita de 11 ani a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, a declarat, pentru AGERPRES, agentul sef Laura Minea de la Biroul de presa al…

- "Referitor la accidentul rutier produs pe DN10, in urma verificarilor a reiesit ca un barbat de 27 de ani, din Greceanca, a condus un autoturism pe DN10, in localitatea Satuc, iar pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum, a iesit in afara carosabilului unde a acrosat o conducta…

- O fetita in varsta de 11 ani a decedat in noaptea de joi spre vineri in urma unui accident rutier petrecut pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului.Soferul masinii implicate in noaptea de joi spre…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta, in județul Buzau, la ieșirea din localitatea Satuc. O fetița de 11 ani a decedat, fiind proiectata din mașina. Șoferul autoturismul a fugit de la locul accidentului. UPDATE. Potrivit polițiștilor, la volanul mașinii se afla un barbat de 27 de ani,…

- Primul copil nascut in anul 2018 la Spitalul Municipal Carei este o fetita. Ea a venit pe lume in ziua de 2 ianuarie cu o greutate de 3500 g. O cheama Szofia si are parintii din Valea lui Mihai. Buletin de Carei

- La data de 30.12.2017, in jurul orei 00.20, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 55 de ani, din municipiul Constanta, cu privire la faptul ca a fost apelata pe telefonul fix, de catre o femeie, care s a recomandat ca fiind fiica sa, informand o ca…