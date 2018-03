Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, dintre care doua minore, au fost ranite sambata in urma unui accident rutier petrecut in apropierea orasului Isaccea. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ), accidentul a avut loc in afara localitatii, atunci cand un barbat, in varsta de 58 de ani, a incercat sa efectueze…

- Agresorul este un tanar de 24 de ani, care ar fi, potrivit sursei citate, prietenul fetei. Eleva a fost ranita la mana stanga, in prezenta mamei sale. Ulterior, tanarul a obligat-o pe eleva sa il insoteasca prin padure. La scurt timp, cei doi au fost gasiti in casa unei rude a agresorului. Eleva a fost…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DN 72, in zona Registrului Auto Roman, cinci persoane, intre care doi copii, fiind implicate in eveniment, la fata locului fiind asteptat elicopterul SMURD.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, inarmat cu un cutit, a patruns intr-o scoala din comuna Osesti, unde a amenintat o eleva, pe mama acesteia si pe o profesoara si a ranit minora cu cutitul in zona mainilor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Un barbat din India, impatimit al jocurilor de noroc, și-a jucat și pierdut soția și cei doi copii la o partida de noroc. Moshin, cunoscut in New Delhi, și-a pus la bataie propria familie in timpul unei partide jucata impotriva lui Imran. Dupa ce a caștigat, Imran a mers sa iși ridice premiul, pe soția…

- Un barbat din Galati a fost retinut pe baza de ordonanta, dupa ce, aflat la volanul masinii sale, cu o alcoolemie de 0,99 mg/l alcool pur in aerul expirat, a provocat un accident cu trei raniti, se arata intr-un comunicat transmis, marti, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit…

- Caz socant in Brasov - un barbat de 43 de ani si-a omorat familia, dupa care a mers la Politie si s-a predat. Si-a ucis sotia de 42 de ani si cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani. Totul s-a intamplat azi-noapte, cand cei trei...

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…

- Tragedie uriasa la Brasov. In urma cu cateva momente, un barbat s-a prezentat la IPJ Brasov, plin de sange si a spus ca si-a omorat sotia si pe cei doi copii. Nenorocirea s-a petrecut pe strada...

- S-au scurs momente de groaza intr-un centru comercial din orașul Kemerevo din Rusia, care a fost cuprins de un incendiu devastator. De la o ora la altul bilanțul a crescut extrem de mult și, potrivit celor mai noi informații, sunt cel puțin 37 de morți, 43 de raniți. Din nefericire, alți 69 de oameni,…

- Administratorul public al judetului, Vasile Strat a participat vineri, 23 martie, la sediul Inspectoratului Judetean de Politie, la manifestarile dedicate Zilei Politiei Romane.Potrivit CJ Tulcea, cu acest prilej, seful IPJ Tulcea, comisar sef de politie Dumitru Gradinaru a dat citire ordinului Ministrului…

- Potrivit sursei citate, un echipaj de jandarmerie aflat in misiune de mentinere a ordinii publice pe raza Sectiei 3 politie Galati a observat, in zona Sitului Arheologic Barbosi, un grup de cinci barbati care scoteau pavajul din piatra cubica. "Intrucat situl arheologic este inscris in Lista…

- Un muncitor al Carierei de calcar Bistrita-Costesti a murit. Un muncitor al Carierei de calcar Bistrita-Costesti din judetul Valcea și-a pierdut viața la locul de munca, in dimineața zilei de sambata, 17 martie, fiind strivit de un utilaj pe care lucra. , a declarat ca accidentul de munca s-a petrecut…

- Doi barbati si-au pierdut viata, iar alti doi au fost raniti grav, in urma unui accident rutier produs, joi seara, pe DN 79, in judetul Arad, un autoturism lovind una dintre victime in timp ce se deplasa pe jos pe marginea drumului, dupa care a parasit partea carosabila si s-a izbit de un copac.Accidentul…

- Noapte de cosmar pentru doi copii si mama acestora dupa ce micutii au fost rapiti de tatal lor, un cetatean grec, Georgios Micheloudachis. Tatal nu avea drept de vizita si a luat-o cu forta pe fetita de 10 ani si pe fratiorul acesteia, in varsta de opt ani, de pe strada, din localitatea Varbilau, judetul…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dimineata, pe DN 14, la iesirea din localitatea Copsa Mica spre Axente Sever, in zona circulatia desfasurandu-se pe un singur fir, alternativ, au declarat reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Sibiu pentru AGERPRES.…

- Un grav accident de circulatie a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna. Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite. Din primele cercetari ale politistilor, accidentul s a produs pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum.Doua autoturisme au intrat in coliziune,…

- 42 de campioane județene se vor bate pe 21 de locuri in drumul catre liga a lll-a. Tragerea la sorți care s-a desfașurat la sediul Federației Romane de Fotbal a fost una norocoasa, cel puțin la prima vedere, pentru buzoieni. Campioana județului Buzau va intalni in barajul ce asigura promovarea in…

- O ambulanța cu doi copii care erau transportați de la Tulcea catre Constanța a ramas blocata, azi, in zapada, in zona Tașaul din județul Constanța, in ajutorul ei fiind trimise utilaje de la...

- Un autobuz a intrat in coliziune, miercuri dimineata, cu un microbuz pe strada Victoriei din Moreni, in conditiile in care carosabilul era acoperit cu zapada, din accident rezultand o victima incarcerata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. O ambulanta care transporta…

- O familie a fost aproape sa ajunga la o adevarata tragedie, insa ajutorul nesperat a venit din partea unui vecin, care a salvat doi copii dintre flacari. Incendiul a avut loc ieri in comuna Dobra, din judetul Hunedoara. Pompierii au fost chemați dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o casa din comuna…

- Accident in județul Cluj, pe Drumul National 1 intre Huedin și Oradea. Bilanțul: doi morți și trei raniți grav! Un șofer a intrat cu mașina pe contrasens, s-a izbit violent de un TIR și a fost proiectat intr-un autovehicul care circula regulamentar.

- ACCIDENT CUMPLIT dupa o urmarie ca-n FILME. Masina de politie, lovita frontal de un autoturism. Un politist si doi pasageri au fost raniti O masina de politie a fost lovita frontal de un autoturism pe DN24 A, in impact fiind raniti atat un politist, cat si doua persoane din masina care a provocat accidentul.…

- Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui (IPJ) Vaslui, masina a fost initial urmarita de un echipaj de politie din comuna Codaesti, dar conducatorul auto nu a oprit la semnalele acustice si luminoase ale oamenilor legii, motiv pentru care a fost solicitat sprijinul unui echipaj din…

- Pompierii clujeni au fost solicitați, joi dimineața, pentru a interveni în comuna Bobâlna, la un incendiu în care au fost raniți doi minori și un barbat.Astfel, doua autospeciale pentru stins incendii din Detașamentul Dej, o ambulanța SAJ și una SMURD au fost alertate…

- Prefectul Eduard-Andrei Popica a convocat Grupul de lucru pentru siguranța in școli și prevenirea absenteismului și a abandonului școlar. In cadrul intalnirii au fost luate in discuție obiectivele propuse in Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor și a personalului…

- O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite, duminica seara, intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara, traficul fiind blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii tulceni au intervenit, miercuri dupa-amiaza, cu patru mijloace pentru descarcerarea unui barbat, victima a unui accident rutier intre doua camioane inregistrat pe Drumul European 87 Tulcea-Braila. Barbatul, in varsta de 44 de ani, din Buzau, conducea regulamentar un camion atunci cand,…

- Un copil de patru ani, un bebelus si mama lor au suferit rani grave, duminica seara, in urma unui accident care a avut loc in comuna Simian, din judetul Mehedinti. Masina condusa de femeie a intrat in coliziune cu o ambulanta aflata...

- Turcul Nihat Palabiyik a fost condamnat ieri de magistratii de la Tribunalul Suceava dupa ce i-a dat mita unui ofiter care lucra la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Suceava. El a primit 1 an si 4 luni cu suspendare sub supraveghere, cu ...

- Criminalitatea economico-financiara este la cote ridicate in judetul Suceava. O dovedeste si bilantul pe 2017 intocmit la nivelul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Suceava si care arata ca infractiunile de aceasta natura si pentru care s-a inceput urmarirea penala s-a cifrat la 888 de ...

- Trei angajati ai unui operator de gaz din municipiul Piatra Neamt au suferit arsuri de gradul 1, dupa ce au intervenit pentru obturarea unei fisuri la o teava de gaz la care a izbucnit un incendiu in timpul interventiei, scrie NEWS.RO.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa lui Jean-Claude…

- Ca romanul este risipitor, nesabuit, ca actioneaza doar animat de viitorul imediat, ca nu este vizionar si isi bate joc de natura se vede in modul in care stie sa pretuiasca aurul verde al planetei, padurea. E de ajuns sa ne uitam in Dobrogea natala. Candva, in urma cu peste 140 de ani, pe cand teritoriul…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat la vanatoare și a fost transportat de urgența la spital. Polițiștii fac cercetari la fața locului pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Copilul a fost impușcat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni. El a…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza...

- Andreea Ana Chitoran este din Timisoara si a fost votata de telespectatori “Prima mama”. Vestea ca a fost votata de fanii emisiunii ”Schimb de mame” a bucurat-o teribil și ea a primit cu incantare premiul. Andreea a locuit timp de o saptamana in casa mamei de schimb de la Isaccea, din Tulcea, intr-o…

- Potrivit IGPR, sunt inchise opt drumuri nationale din judetul Tulcea, respesctiv DN 22D Macin - Mircea Voda, DN22D Ciucurova - 2 Cantoane, DN22D Horia - Izvorul Cerbului, DN22A Harsova (Constanta) - Ciucurova (Tulcea), DN22 Isaccea - Somova, DN22 Smardan - limita jud. Constanta, DN22E Garvan - I.C.…

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi, ca urmare a fenomenelor meteo din ultimele ore. Joi dupa-amiaza erau inchise opt drumuri nationale: * in judetul Tulcea, DN 22D tronson Macin - Mircea Voda; DN22D Ciucurova -…

- Circulatia rutiera la nivel national la ora 16:30, se prezinta astfel:TRONSOANE DE DRUMURI NATIONALE inchise: 8 - In judetul Tulcea- DN 22D Macin - Mircea Voda;-DN22D Ciucurova – 2 Cantoane;- DN22D Horia – Izvorul Cerbului;- DN22A Harsova (Constanta) – Ciucurova…

- Azi 18.01.2018 începând cu ora 1220 din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero se închide circulaia rutier pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22 între Tulcea i Isaccea.Rugm participanii la trafic s adapteze viteza la condiiile meteo i s respecte s...

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit-o un cal intr-un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia."In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care s-a produs…

- Resedinta ambasadorului Republicii Pakistan si casa lui Gheorghe Hagi, ambele situate in Voluntari, au fost pradate de hoti, in perioada sarbatorilor de iarna, politistii cautand in acest moment faptasii, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentatii IPJ Ilfov. Conform sursei citate, atat resedinta ambasadorului,…

- Sase copii au fost raniti, vineri seara, in zona localitatii Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce un sofer baut si fara permis a intrat cu masina in trei grupuri de colindatori, apoi a fugit. Doua victime sunt in coma, transmite corespondentul Mediafax.

- Un accident rutier s-a produs vineri seara pe DJ 202, in afara municipiului Ramnicu Sarat. Potrivit poliției, patru copii au fost raniți dupa coliziunea dintre un autoturism și un atelaj condus de un caruțaș aflat sub influența bauturilor alcoolice. Din primele verificari ale polițiștilor, un conducator…

- Un grac accident rutier s-a produs in jurul orei 18.00 pe DJ 202, in afara municipiului Rm.Sarat. Din primele verificari, un conducator auto de 33 de ani, din Vrancea, care circula pe DJ 202 pe directia Rm.Sarat catre Puiesti, in afara Rm.Sarat, a acrosat un atelaj nesemnalizat corespunzator condus…

- Un accident soldat cu cinci raniți s-a petrecut vineri, pe Drumul Național 66, la intrarea in Calan. „Șoferul unui autoturism care circula din direcția Calan spre Hațeg, la intersecția cu Drumul Județean 687, in momentul efectuarii virajului spre stanga prin loc nepermis, nu a acordat prioritate de…

- Un nou incendiu a cuprins marti un imobil din cartierul Bronx din New York, fiind ranite 23 de persoane, dintre care noua copii, la numai cateva zile dupa incendiul ce s-a soldat cu 12 morti in acelasi cartier din orasul american, relateaza AFP.

- Accident grav la intrarea in localitatea Spataresti, jud. Suceava. Cele cateva ore ramase pana la trecerea in 2018 s-au dovedit a fi fatale pentru o femeie in varsta de 28 de ani care a sfarsit tragic intre fiarele contorsionate ale masinii pe care o conducea. Accidentul rutier careia i-a cazut victima…