Stiri pe aceeasi tema

- Accident neobinuit, in noaptea de vineri spre sambata, in sensul giratoriu din fata mall-ului de pe b-dul Cosbuc. Un sofer in varsta de 42 de ani care bause de era aproape in coma alcoolica, pur si simplu s-a rasturnat cu masina, la volanul careia oricum nu avea ce cauta dupa ce bause atat, in sensul…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Bistrita, Crina Maria Sirb, a declarat, joi seara, pentru News.ro, ca un accident rutier s-a produs pe DN 17 C, intre localitatile Cepari si Dumitra. "Soferul unui autoturism, pe fondul unei depasiri neregulamentare, in sensul ca nu s-a asigurat suficient,…

- Un barbat a decedat și alte doua femei au fost ranite, in urma unui accident de circulație ce a avut loc joi, pe DN 54A, in localitatea Gura Padinii, județul Olt. Autoturismul in care se aflau aceștia și care s-a ciocnit violent cu o mașina de mare tonaj a ajuns o gramada de fiare. Cele trei victime…

- La data de 27 februarie a.c., in jurul orei 08.10, politistii din Sebes au fost solicitati sa intervina la un accident rutier, produs pe DJ 106 K, la iesire din Sebes spre Daia Romana. Un barbat in varsta de 27 de ani, din municipiul Sebes, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza […]

- Accident pe strada Ismail din Capitala. Un automobil a derapat de pe carosabil si a sarit peste pod. Acesta a fost la un pas sa cada peste liniile de cale ferata. Soferul spune ca a derapat, deoarece a incercat sa evite impactul cu un alt automobil, care a inceput sa faca niste manevre periculoase pe…

- UPDATE: Politistii au sanctionat Sectia Drumuri Nationale Galati care administreaza DN 25 pentru ca nu a curatat gheata. "Administratorul drumului a fost sanctionat cu 100 de puncte amenda si 14.500 de lei pentru neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor…

- Drama pe sosea. Un mort si cinci raniti, intre care 2 copii. Un autoturism a patruns pe contrasens si s-a izbit frontal de o alta masina. FOTO O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara,…

- Drama pe sosea. Un mort si cinci raniti, intre care 2 copii. Un autoturism a patruns pe contrasenssi s-a izbit frontal de o alta masina. FOTO O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara,…

- Un Audi, care venea dinspre Podul de Piatra, a intrat pe contrasens si a lovit in lateral o betoniera. Masina germana a fost avariata serios. Soferul autorismului Audi ar fi un avocat cunoscut in Iasi. El s-a lovit la cap, la fel si pasagerul din dreapta sa.

- Trei persoane au fost ranite dupa ce o masina si un TIR au intrat in coliziune. Accidentul rutier a avut loc joi dimineata, pe E-85, pe raza localitatii Darmanesti. Dupa producerea coliziunii, soferul TIR-ului, un cetatean turc, a parasit locul accidentului. Acesta a fost identificat de politisti…

- Polițiștii raniți ar putea fi tratați și in sistemul sanitar privat. Cheltuielile medicale ale polițiștilor raniți vor fi decontate și daca se fac in sistemul sanitar privat, potrivit unui proiect de act normativ aflat acum in dezbatere la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Accesul la asistența medicala,…

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite cinci persoane - trei femei si doi barbati - , care au fost transportate cu ambulantele la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Un accident rutier soldat cu pagube considerabile s-a produs, vineri in jurul pranzului, in Alba Iulia, pe strada Gheorghe Pop de Basești, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat, oprindu-se langa gardul unei case. La locul evenimentului se desfașoara cercetari. Revenim cu amanunte

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 20:30, pe Soseaua Vestului, zona Lamaita. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa regulamentar strada. La sosirea medicilor, victima era constienta, insa se pare ca ar fi…

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Un accident extrem de violent s-a produs in aceasta seara, pe centura Valcele-Apahida. Șoferul unui autoturism s-a izbit de un parapeții de pe marginea drumului, rupandu-i, unul dintre ei strapungand bolidul, pur și simplu! Read More...

- Micutii au intrat pe o strada, fara sa se asigure, si au fost izbiti in plin de un sofer de 26 de ani. Ei au fost preluați de echipaje de ambulanța iar apoi au fost transportați la spital, unde au ramas internați. Șoferul le-a spus polițiștilor ca nu a putut evita impactul. El a fost verificat…

- Doi oameni au scapat teferi, dupa ce autovehiculul in care se aflau a luat foc vineri, pe autostrada A1, la kilometrul 254, potrivit Politiei Sibiu. "Incendiul a pornit in mers, de la motor, fara victime. Soferul a reusit sa opreasca pe banda de urgenta", a declarat Elena Welter, purtator de cuvant…

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie. Imaginile cu pietoni raniti intinsi pe trotuar au reamintit de atacuri teroriste,…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14 B, la intrarea in localitatea Craciunelul de Jos. Traficul in zona este blocat. UPDATE: Potrivit ISU Alba este vorba despre o mașina care s-a rasturnat pe carosabil. Revenim cu amamnunte.

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au murit.

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au ajuns in stop cardiac.

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- In noaptea de 10/11 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Un accident rutier soldat cu decesul unui sofer s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN 1, la Comarnic, in zona Posada. Potrivit IJP Prahova, in accident cu fost implicate un TIR si un autoturism, iar din primele informatii se pare ca soferul autoturismului ar fi efectuat o…

- Opt persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident in care au fost implicate o masina si un maxi taxi, acesta producandu-se din cauza ca soferul autoturismului nu a acordat prioritate, potrivit reprezentantilor Politiei Ilfov.

- Fara experienta, minorul a pierdut controlul volanului. Cele 4 victime au fost duse de urgenta la spital, acolo unde au ajuns si rudele lor, care au pornit un adevarat scandal. Pentru calmarea spiritelor si siguranta cadrelor medicale, a fost nevoie de interventia jandarmilor. Conducatorul…

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.18, pe raza orasului Borsa, s-a produs un accident de circulatie cu victime iar soferul vinovat de producerea lui a parasit locul faptei. Din cercetarile efectuate s-a constatat ca un tanar de 23 de ani, din Satu Nou de Sus, care conducea un autoturism pe strada…

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, în jurul orei 21.00, pe raza localitații clujene Livada.Un tânar din Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism marca Logan, care circula dinspre Gherla spre Cluj, la un moment dat a scapat mașina de sub control și s-a rasturnat…

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, în jurul orei 21.00, pe raza localitații clujene Livada.Un tânar din Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism marca Logan, care circula dinspre Gherla spre Cluj, la un moment dat a scapat mașina de sub control și s-a rasturnat…

- Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia dintre DN 4 si DJ 403. Soferul unui autoturism nu a pastrat distanta regulamentara fata de un microbuz in care se aflau 16 persoane si a intrat in spatele acestuia. Trei persoane din microbuz si o persoana…

- ''O deflagratie a avut loc catre ora locala 18,30 (15,30 GMT) intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt Petersburg. Potrivit primelor informatii, exista mai multi raniti'', a indicat politia intr-un scurt comunicat, potrivit Agerpres. Citeste si Accident ingrozitor in Rusia,…

- Un grav accident rutier, soldat cu moartea unui tanar și ranirea altor trei, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoturismul de teren in care se aflau s-a rasturnat pe un drum forestier din zona localitatii Cimpeni din judetul Alba. Șoferul a fugit de la fata locului si a fost gasit…

- Un tânar a murit și alți doi sunt raniți, dupa ce mașina în care se aflau s-a rasturnat într-o râpa, în noaptea de vineri spre sâmbata, apoi s-a izbit în arbori, în Munții

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- 14 oameni sunt raniți, dupa ce o mașina ar fi lovit intenționat pietoni la o intersecție din orașul Melbourne, Australia. Șoferul maișinii și o alta persoana au fost arestați, transmite Reuters.

- O copila de 13 ani a suferit un accident, marți seara, in timp ce traversa pe o trecere de pietoni din orașul Moreni, Dambovița. Șoferul a povestit ca fata ar fi alergat pe trecere și nu a...

- Fostul ministru italian Altero Matteoli a murit, in aceasta seara, intr-un accident de mașina, noteaza ansa.it. Matteoli se afla singur in autorurismul sau un BMW cand a intrat in coliziune cu un Nissan, in care se aflau doua persoane, ambele sunt in stare grava, scrie

- Un accident soldat cu doua persoane ranite a avut loc azi (18 decembrie) dupa-amiaza in localitatea Amați. Un barbat de 38 de ani din Tireac, aflat la volanul unui BMW s-a rasturnat cu mașina și a rupat un stalp. In urma impactului doi pasageri au suferit rani, fiind transportate la spital. Polițiștii…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc, in aceasta dimineata, pe strada Brestei din Craiova. Soferul unui taxi, marca Fiat, nu s-a asigura cand a schimbat directia de mers si a lovit o masina marca ...

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Valcea, un accident de circulatie s-a proddus, duminica seara, pe Drumul National 7, Valea Oltului, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Soferul unei o autoutilitare inmatriculate in Maramures, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile meteo rutiere,…

- Masina care a lovit, miercuri, un grup de persoane aflate in fata Scolii nr. 1 din municipiul Buzau era condusa de directorarea unitatii de invatamant. Aceasta ar fi intrat in panica dupa o manevra gresita. Masina care a lovit, miercuri, un grup de persoane aflate in fata Scolii nr. 1 din municipiul…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. Conform informatiilor…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost grav ranite, marti, in urma unui accident produs pe DN 15, in localitarea mureseana Chetani, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de alta, transmite corespondentul MEDIAFAX.