Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si un copil au murit, iar un alt copil si un adult au fost raniti.

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- Un grav accident rutier s-a petrecut, duminica, la ora 18.00, pe Drumul Național 7, la kilometrul 346, la intersecția cu Drumul Comunal 75, care duce spre Balomir. Un barbat de 62 de ani, din Cugir, care ar fi incercat sa traverseze neregulamentar, a fost lovit de un autoturism condus de un tanar de…

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au ajuns in stop cardiac.

- Atacuri sangeroase in orasul Idlib din Siria. Cel putin 30 de oameni au murit, iar 70 au fost raniti dupa ce cateva masini au explodat una dupa alta. Mai multe dintre victime au fost internate in stare critica.

- Accident pe DN7 intre localitațile Șibot și Oraștie, la limita cu judetul Hunedoara. Potrivit IPJ Alba, o șoferița in varsta de 23 de ani a pierdut controlul autoturismului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Conducatoarea auto, care se afla singura in autoturism, a fost transportata la spitalul…

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in zona localitatii Hinova, din judetul Mehedinti. Traficul in zona este blocat pentru preluarea victimelor si pentru cercetarea la fata locului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident rutier tragic in nordul Filipinelor. 20 de oameni, toti membri ai unei familii au murit, iar noua au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt autobuz. Printre cei decedati sunt si copii.

- Imagini socante in capitala Rusiei, Moscova. Cinci oameni au fost spulberați de un autobuz de linie care a intrat in plina viteza intr-un pasaj subteran. Cel putin 15 oameni s-au ales cu diverse traumatisme.Momentul producerii tragediei a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe B.dul Independentei, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite trei persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Vom reveni cu amanunte.

- Doi tineri au murit, iar altul a fost ranit grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 68, in judetul Caras-Severin, in care au fost implicate trei masini, transmite corespondentul Mediafax.

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe Drumul National 7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU Hunedoara, sapte persoane au fost ranite, intre ...

- Accident șocant pe Drumul Național 16 Cluj Napoca - Reghin, în care au fost implicate trei autoturisme. Centrul INFOTRAFIC informeaza ca traficul este oprit pe ambele sensuri pe raza localitații Corpodea.

- Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism, potrivit oficialilor…

- IMAGINI Accident CUMPLIT. Doua femei au murit, iar un barbat a fost ranit grav. Doua MASINI facute praf.FOTO Doua femei si-au pierdut viata intr-un tragic accident. Una dintre ele a pierdut controlul volanului si s-a izbit frontal de o masina care circula regulamentar. Impactul a fost extrem de puternic.…

- Un accident aviatic grav s-a inregistrat in regiunea autonoma Neneția din nordul Rusiei. Patru oameni au murit, iar 11 au fost raniti dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit la scurt timp de la decolare.

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Nu mai putin de sase oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au ajuns in stare grava la spital, dupa un grav accident rutier, in apropiere de Birmingham, in care au fost implicate sase masini.A

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit,...

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- O coliziune intre un tren si un autobuz scolar, in sudul Franței, s-a soldat cu trei morți si mai multi raniti, a declarat joi jandarmeria, potrivit BBC, scrie digi24.ro. Alte șapte persoane au fost ranite și sunt in stare grava.

- Este alerta in Harghita, dupa ce un microbuz in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes. Doi oameni au fost declarați decedați, iar alți șapte au fost transporți la spital. ”In acest moment, din cele 20 de persoane care se aflau in microbuz, doua persoane au fost declarate decedate,…

- Este alerta in Harghita, dupa ce un autocar in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Pana la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta diverse traumatisme, iar alte 7 sunt…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite, vineri seara, pe Drumul National 1, la iesirea din localitatea Mandra, judetul Brasov, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier teribil s-a petrecut in aceasta dimineata in judetul Buzau! Doi tineri si-au pierdut viata, dupa ce masina in care erau a fost izbita de un tir. Incidentul rutier s-a petrecut pe DN 2B, drumul care leaga Buzaul de Braila, in zona localitatii Cilibia.

- Doua mașini au ajuns vineri, in același șanț, la ieșirea din Focșani spre Odobești, la diferența de aproximativ trei ore. Primul accident a avut loc in jurul orei 12.45. O femeie din Tulnici, pe fondul neatenției, a intrat cu autoturismul in șanț pe DN 2D, la ieșire din Focșani, spre Bolotești.…

- Ranile pe care le-a suferit in urma impactului au fost mult prea grave și corpul i-a cedat. Din pacate, se pare ca și celalalt pasager – o femeie de 44 de ani, este in continuare in stare foarte grava, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele sale de supraviețuire. Tanarul șofer,…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt ranite grav dupa ce autoturismul in care se aflau a fost implicat intr-o coliziune cu un TIR, joi seara, pe DN 79 (soseaua Arad-Oradea), traficul fiind blocat intre localitatile aradene Simand si Zimandu Nou.

- Un accident grav a avut loc joi dupa-amiaza intre Arad și Oradea, doua persoane murind in urma impactului. Un accident grav s-a petrecut joi dupa-masa, in jurul orei 17, pe Drumul Național 79 Arad-Oradea, in zona intersecției cu Drumul Județean 792C (Santana-Curtici). Din primele informații de la fața…

- Circulatia rutiera este ingreunata, joi la pranz, pe Drumul National 1, formandu-se coloane de masini pe o distanta de 4-5 kilometri, anunta Politia Romana. Aceeasi situatie este si la iesirea din Capitala pe A1.Circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov - Predeal a fost reluata, insa…

- Circulatia este ingreunata, joi la pranz, pe Drumul National 1, formandu-se coloane de masini pe o distanta de 4-5 kilometri, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Aceeasi situatie este si la iesirea din Capitala pe A1.

- Circulatia este îngreunata, la ora transmiterii stirii, pe Drumul National 1, formându-se coloane de masini pe o distanta de 4-5 kilometri, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului General al Politiei Române (IGPR)

- Un accident a avut loc pe Drumul National 18. La un moment dat, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de stalp. In urma impactului violent, una dintre cele trei victime a ramas incarcerata si a fost nevoie de interventia pompierilor. Ranitii au fost…

- Un microbuz romanesc a fost implicat, sambata, intr-un accident in Ungaria. Din primele informatii se pare ca autovehiculul a intrat in coliziune cu un autocar inmatriculat in Ungaria, iar trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite. Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat,…

- Doua persoane au murit si una a fost ranita, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce doua masini s-au ciocnit din cauza neacordarii de prioritate. Una dintre masini s-a oprit in sediul ISU Constanta, scrie MEDIAFAX.Potrivit ISU Constanta, doua masini s-au ciocnit, iar unul dintre autoturisme…

- Un accident rutier deosebit de grav a avut loc intre localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu. Doua mașini s-au ciocnit frontal, o duba și un BMW, rezultand mai multe victime, dintre care doua...

- Un accident rutier grav urmat de un incendiu a avut loc, marți seara, pe strada Baicului din Capitala. Potrivit informațiilor prevenite de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – Ilfov, o femeie a murit, iar o alta prezinta arsuri grave ale cailor aeriene. In accident au…

- Mai multe autoturisme au fost implicate intr-un grav accident pe str. Baicului din Bucuresti, in urma caruia patru masini au luat foc și o persoana a decedat, anunța ISU București, potrivit Digi24.ro.

- Cumplit accident de circulație pe șoselele din vestul țarii. Un tanar de 22 de ani și-a pierdut viața, iar alți șase oameni au ajuns la spital. Totul s-a intamplat noaptea trecuta pe drumul ce leaga Petroșaniul de Hațeg. Intr-o curba periculoasa, un șofer de 24 de ani a derapat din cauza vitezei, a…

- Un accident rutier mortal a avut loc, duminica seara, pe Drumul National 66 Hateg - Petrosani, in zona localitatii Banita. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma impactului un om a murit, iar alti patru au fost raniti.

- Un accident rutier mortal a avut loc, duminica seara, pe Drumul National 66 Hateg - Petrosani, in zona localitatii Banita. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma impactului un om a murit, iar alti patru au fost raniti.

- Trei persoane, printre care si doi copii, au fost ranite sambata dimineata in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, acesta avand loc la iesirea din localitatea Harsova. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata…

- Un accident rutier s-a produs vineri seara in jurul orei 19, la ieșirea din Gherla, pe strada Clujului. Din primele informații, s-a produs o coliziune in care au fost implicate trei autovehicule. Cel puțin doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Au intervenit poliția, pompierii și ambulanța.…

- Mai multe persoane au murit carbonizate, dupa ce masinile lor au luat foc, în urma unui accident tragic. Incidentul rutier în care au fost implicate 14 masini s-a produs pe o autostrada situata în apropiere de Toronto. Potrivit martorilor, au avut loc mai multe explozii…