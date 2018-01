Accident grav la ieşire din Avrig. Patru maşini au fost implicate FOTO Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu spun ca șoferul vinovat de producerea accidentului are 39 de ani, este din Covasna și circula de la Brașov inspre Sibiu. El nu a pastrat distanța fața de autovehiculul aflat dinaintea lui, a intrat in coliziune cu acesta și a ricoșat in alte mașini auto conduse regulamentar din sens opus. "In accidentul de la Avrig au fost implicate patru autoturisme cu un numar de 15 persoane, doar trei persoane din cele 15 necesita ingrijiri medicale, fara victime incarcerate", a anunțat ISU Sibiu. La fața locului au sosit doua echipaje… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

