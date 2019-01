Stiri pe aceeasi tema

- NEATENTIE… Doua autoturisme, care veneau dinspre Iași spre Vaslui au fost implicate , duminica dupa-amiaza, intr-un accident pe DN 24, in dreptul localitații Miclești. Din primele verificari efectuate de vina ar fi un barbat in varsta de 72 de ani. Acesta a vazut mai multe mașini parcate pe partea…

- Trei persoane au fost ranite, in cursul noptii de miercuri spre joi, pe DN 2-E 85, in apropiere de Adjud, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua TIR-uri si doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In cursul noptii, in zona podului peste Trotus a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza pe A3 Bucuresti Ploiesti, la kilometrul 20, pe sensul catre Ploiesti, a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme.Din aceasta cauza a treia banda este restrictionata circulandu se pe prima si pe a doua banda.In…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Sibiu, pe DN14 Medias Copsa Mica, traficul este blocat la kilometrul 47 700 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren.O persoana a fost ranita grav.Se fac cercetari…

- Traficul rutier este blocat duminica dimineata pe DN2/E85 Roman - Bacau, in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Horia, in care au fost implicate trei autoturisme, o persoana fiind grav ranita, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane.Se estimeaza reluarea circulatiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Sibiu, pe DN7 a avut loc un accident la kilometrul 250 localitatea Boita , in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor.Sensul catre Ramnicu Valcea este blocat.Din…

- S-a intervenit cu o autospeciala de descarcerare grea, un SMURD și 6 subofițeri. Cele doua persoane in stare grava au fost descarcerate. Din nefericire, victima de 25 de ani nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind pronunțat decesul. Tragedie in Arges. Accident rutier soldat cu un mort…