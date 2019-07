Accident grav la Cluj. Remorca unui camion și un autoturism s-au răsturnat O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența, ca urmare a unui accident rutier care a avut loc in apropiere de localitatea Capușu Mare, susțin reprezentanții ISU Cluj. Evenimentul a avut loc in jurul orei 13.00, iar pompierii au gasit la locul evenimentului un autoturism rasturnat in șanț și un autotren cu una dintre semiremorci rasturnata. Doua persoane au fost consultate medical și au fost transportate la spital in stare de conștiența. A fost vorba despre pasageri din autoturismul rasturnat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

