Stiri pe aceeasi tema

- 11.15 Prefectul Brașovului, Marian Rasaliu, care este in drum spre locul accidentului, a confirmat pentru newsbv.ro ca s-a instituit Cod Roșu de accident la Brașov. „Un autocar cu aproximativ 50 copii a parasit partea carosabila si s-a rasturnat intr-o curba. In momentul de fata toti copii au iesit…

- Doi copii si o femeie au fost raniti, luni, in urma unui accident produs la Golesti, pe DN2-E85, in care au fost implicate trei autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Detasamentul de Pompieri Focsani intervine cu o autospeciala de…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat, prin intermediul serviciului 112, sa intervina la un accident rutier care a avut loc intre doua camioane. Unul este gol, iar celalalt transporta detergenti, iar coliziunea a avut loc pe DN1A, aproape de limita de judet cu Prahova.…

- O femeie si copilul ei de aproximativ 2 ani au fost grav raniti, vineri dimineata, intr un accident petrecut la iesirea din localitatea Rupea spre Sighisoara, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov., citat de Agerpres.roConform sursei citate, un autoturism in care se aflau trei…