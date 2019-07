Accident grav la Avrig, după ce şoferul a intrat pe contrasens. Un tânăr a murit și alţi doi au fost grav răniţi Un accident grav a avut loc duminica seara, la Avrig, dupa ce șoferul unui BMW a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un alt BMW. Un tanar a murit și alti doi au fost grav raniti. Mașina care a intrat pe contrasens s-a rupt in doua, bucați din autoturism zburand peste tot in jur. Accidentul a avut loc duminica seara pe DN1, la kilometrul 293, intre Veștem și Avrig, in zona Fantanița Haiducului, acolo unde un tanar de 25 de ani aflat la volanul unei mașini inmatriculate in Vrancea, in timp ce conducea spre Sibiu, a pierdut controlul direcției de deplasare, a derapat și apoi a ajuns pe contrasens,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani, pasager intr-o masina, a murit la spital, dupa ce a fost grav ranit intr-un teribil accident auto pe DN1, in apropiere de Sibiu. Accidentul s-a produs duminica seara, in zona hotelului Fantanița Haiducului, intre doua masini BMW. ”Șoferul unui turism, in varsta de 25 de ani, din…

- Grav accident de circulație pe DN 1, km. 293, la Fantanița Haiducului, județul Sibiu. O persoana a ajuns in stare grava la spital, scrie realitateadesibiu.net. Accidentul a fost produs de un tanar de 25 de ani din Vrancea. Acesta conducea spre Sibiu cand a pierdut controlul volanului, a derapat…

- Ziarul Unirea FOTO INCREDIBIL| BMW rupt in 2 bucați, in urma impactului, dupa un accident grav care a avut loc pe DN1 BMW rupt in 2 bucați, in urma impactului, dupa un accident grav care a avut loc pe DN1 Accidentul a avut loc duminica seara pe DN1 la kilometrul 293 intre Veștem și Avrig. Un tanar este…

- Doi tineri au murit, iar prietenul lor este in stare grava la spital dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent de un copac. Tragedia a avut loc duminica seara, in Tulcea, DN 22 A, intre localitațile Cataloi și Nalbant. In mașina se aflau trei tineri cu varste intre 20 si 30 de ani. Detașamentul…

- Un accident grav a avut loc luni dimineața, 17 iunie, la Racaciuni, in Bacau. Un om a murit și alți doi au fost raniți, dupa ce un TIR a strivit o masina intr-un gard. TIR-ul implicat in accident e inmatriculat in Prahova si transporta fructe. Camionul a trecut prin gard si s-a oprit int-ro anexa a…

- Potrivit hidrologilor, avertizarea Cod portocaliu va fi valabila in intervalul 4 iunie, ora 14:00 - 5 iunie, ora 16:00, si vizeaza scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare pe raurile din bazinele hidrografice:…

- Accident grav provocat de un tanar de 25 de ani, fara permis de conducere. Acesta a lovit un biciclist, dupa care a pierdut controlul volanului și a plonjat intr-o rapa. Accidentul s-a petrecut in apropiere de localitatea aradeana Ineu. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de Poliție și ambulanțe.…