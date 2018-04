Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc, marti dupa-amiaza, in judetul Timis, pe soseaua dintre Sannicolau Mare si Saravale. The post Accident violent intre Sannicolau Mare si Saravale! Circulatie blocata appeared first on Renasterea banateana .

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza tractoristului, un barbat in varsta de 42 de ani. Acesta circula pe drumul care leaga Sannicolau Mare de Saravale, iar la un moment dat a virat la stanga pe drumul spre o ferma. Tractoristul nu a observat ca din spate, pe același sens…

- Potrivit politistilor, un tractor cu remorca s-a izbit de un microbuz si a ramas in mijlocul soselei. Accidentul s-a petrecut intre Sannicolau Mare si Saravale. Trei oameni au fost raniti si transportati la spital, de urgenta. Traficul rutier a fost blocat, iar cozi de masini s-au format…

- Accident grav pe o sosea din judetul Timis. Sapte persoane au fost implicate intr-o coliziune care a avut loc pe DJ682, intre localitatile Sannicolau Mare si Arad. Trei dintre ele au necesitat ingrijiri medicale si au fost transportate la spital cu ajutorul unei ambulante SMURD care a sosit la fata…

- 15 accidente rutiere, soldate cu 18 persoane ranite au avut loc in municipiul Chisinau pe parcursul saptamanii trecute.Potrivit inspectorilor de patrulare, au fost loviti 8 pietoni, dintre care 2 in afara trecerilor de pietoni, iar 6 chiar pe trecerile de pietoni.

- Un autocar in care se aflau zeci de persoane a fost implicat intr-un grav accident! Vehiculul a cazut intr-o prapastie, in apropiere de Moieciu. Au fost clipe de groaza pentru cei 29 de turiști care se intorceau de la Cheile Gradiștei. Intr-o curba periculoasa pe serpentine, autocarul a spulberat…

- In total, zece persoane au fost implicate in acest accident, doua suferind rani grave si fiind transportate la spital. Celelalte opt persoane au suferit vanatai si contuzii. Accidentul s-a produs duminica dimineata, la terminalul 2B, cand doua autobuze s-au ciocnit, iar unul transporta romani de la…

- Microbuzul cu turisti israelieni s a rasturnat in Salina Slanic in conditiile in care soferul nu ar fi adaptat viteza intr o curba periculoasa la dreapta, rezulta din primele verificari efectuate la fata locului, informeaza Agerpres.ro Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, microbuzul…

- Un microbuz care transporta turisti in Salina Unirea din Slanic, judetul Prahova, s-a rasturnat, duminica, in vehicul fiind 19 pasageri, printre care si turisti israelieni. Mai multe ambulante sunt trimise la locul accidentului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel putin zece oameni au murit, iar sase au fost raniti intr-o localitate din India, dupa ce hotelul in care se aflau s-a prabusit. Potrivit autoritatilor, tragedia s-a produs dupa ce o masina a derapat si a intrat in plin in cladire.

- O masina s-a rostogolit in camp, pe ruta Sannicolau Mare - Jimbolia. Accidentul s-a produs vineri, la intrarea in... The post O masina s-a rostogolit in camp, pe ruta Sannicolau Mare – Jimbolia appeared first on Renasterea banateana .

- Un balon cu aer cald s-a prabușit in regiunea Hunter Valley din estul Australiei. In urma incidentului, 16 oameni au fost raniți, mulți dintre ei avand oase rupte. Potrivit martorilor, balonul a fost luat de vant și s-a ciocnit de un copac inainte sa cada.

- Un polițist beat din Alexandria a intrat cu mașina intr-un microbuz oprit pe marginea drumului. Barbatul, imbracat in uniforma, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,92 de miligrame de alcool in aer, dupa ce s-a chinuit minute in șir sa sufle in etilotest. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata…

- 43 de oameni au fost raniti, aseara, in orasul german Koln dupa ce doua tramvaie s-au ciocnit, scrie digi24.ro.Unul dintre vehicule tocmai oprise in statie, cand a fost lovit din spate de un altul.

- O masina a fost lovita de un tren vineri dimineata, iar la aceasta ora pompierii intervin pentru descarcerarea celor doua persoane decedate. "Stim ca in masina se afla doua persoane, au fost declarate decedate de medicul de pe Salvare care a fost la fata locului. Acum, incercam sa scoatem…

- Nu mai puțin de 13 oameni și-au pierdut viața marți, iar alte 20 au fost ranite, unele dintre ele grav. S-a intamplat intr-o provincie din Turcia, cand un camion și un autobuz s-au ciocnit, iar mijlocul de transport in comun a luat foc, potrivit agentiei de presa Anadolu, scrie agerpres.ro. Accidentul…

- Doi adulți și un copil au fost raniți in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua mașini. Accidentul a avut loc in jurul orei 12.35, pe DN 2-E85, in zona Peco Cotești. Potrivit primelor date, conducatorul unui Logan a ieșit fara sa acorde prioritate de pe drumul județean la intersecția…

- Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri ale E60, între Iernut – Târgu Mures, pe raza localitatii Cipau, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate doua autocamioane si un autoturism, anunta centrul

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Autostrada A3, pe sensul de mers catre Bucuresti a fost blocata pentru cateva zeci de minute, vineri la pranz, din cauza unui container plin cu soda care a cazut din remorca in mijlocul drumului. Traficul a fost blocat pentru cateva zeci de minute.

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, impactul avand loc, din primele cercetari, pe fondul neadaptarii vitezei in curba. In urma coliziunii dintre doua autoturisme doi barbați cu varsta de 52 respectiv 46 de ani au suferit traumatisme cranio cerebrale, un altul in varsta de 46 de ani un…

- Trei oameni au ajuns la spital, dupa ce un microbuz de linie s-a ciocnit cu un automobil care venea pe contrasens. Accidentul a avut loc in aceasta seara in apropiere de satul Fundul Galbenei, raionul Hancesti.

- Accident in Cotmeana, județul Argeș. O femeie a murit și alte trei pesoane au fost ranite, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a derapat intr-o curba și a fost izbita violent de un camion pe drumul național 7. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei mari. Șoferul unui autoturism…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2B, intre Galbinasi si Bentu in judetul Buzau , a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 06.15, un accident rutier in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara si un tir. Accidentul s a produs pe fondul…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Soferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, intr-o curba, si a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus. Potrivit ISU Valcea, sase persoane…

- Incident armat in statul american Maryland, la Fort Meade, chiar langa sediul Agenției Naționale de Securitate. Trei oameni au fost raniți prin impușcare, iar agresorul a fost reținut de polițiști.

- O femeie a murit si alte 22 de persoane au fost ranite luni in Austria dupa ce doua trenuri de calatori s-au ciocnit, a anuntat politia austriaca, citata de Reuters si HotNews.ro. Trei copii se numara printre raniti. Accidentul s-a ...

- Un microbuz al Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava a fost implicat intr-un accident rutier, vineri dupa-amiaza, mașina scapata de sub control lovind violent, cu partea lateral-dreapta, un copac de la marginea drumului. Accidentul s-a produs pe drumul de acces dinspre DN 29 Suceava – Botoșani ...

- Un grav accident de circulatie a avut loc, joi dupa-amiaza, peA DN2 Afumati - Urziceni, la iesirea din localitatea Sindrilita. Patru oameni au fost raniti, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD, anunta ISU Bucuresti-Ilfov. Accidentul, in care au fost implicateA un microbuz si doua autoturisme,…

- Coliziunea dintre doua masini, produsa pe sinele tramvaiului 11, din Capitala, a blocat, temporar, circulatia acestor mijloace de transport, in ambele sensuri. Accidentul a avut loc in zona strazii Zetari, din Ferentari, si s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Nu se cunosc detalii despre starea victimelor.…

- Accidentul a avut loc pe o strada din oras. Soferita a iesit de pe o strada laturalnica, a virat la dreapta, iar pentru ca nu s-a asigurat a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. In urma impactului acesta a fost proiectat intr-un gard. Soferita, copilul ei, dar si soferul celuilalt…

- Trenul de pasageri al companiei Amtrak, care a intrat in coliziune, duminica, cu un marfar ce stationa, in Carolina de Sud, pare sa fi fost pe linia gresita, a declarat Henry McMaster, guvernatorul statului american, potrivit BBC News online.

- Accident rutier grav pe o sosea din capitala Ucrainei, Kiev. Doi oameni au murit, iar inca trei au fost raniți, dupa ce cele doua mașini in care se aflau s-au ciocnit frontal. In urma loviturii, alte trei automobile au fost avariate.

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- Imagini infioratoare in urma unui accident in Oraștie, județul Hunedoara. Trei oameni au murit, sambata, pe Drumul național 7, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Accidentul a avut loc la ieșire din Oraștie spre Romos, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal, informeaza Mediafax.ro . Vezi galeria…

- Un adolescent de 17 ani a murit in timp ce descarca furaje. S-a intamplat noaptea trecuta, in satul Magdacesti din raionul Criuleni. Accidentul s-a produs in timp ce baiatul, impreuna un coleg, se aflau intr-o remorca plina cu srot de floarea soarelui.

- In continuarea informațiilor privind accidentul feroviar din dimineața zilei de 25 ianuarie 2018, Ministerul Afacerilor Externe face armatoarele precizari: Consulatul General al Romaniei la Milano urmarește indeaproape evenimentele legate de incidentul feroviar din dimineața zilei de 25 ianuarie 2018.…

- Cel putin doi oameni au fost murit si 10 au fost raniti grav, dupa ce un tren a deraiat in afara orasului Milano, din Italia. Totodata, peste 100 de oameni au fost trimisi la spital cu rani minore.Accidentul s a petrecut in jurul orei 7 dimineata ora locala .Autoritatile au pornit o investigatie pentru…

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite în noaptea de vineri spre sâmbata în Turcia când autocarul în care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si AFP.…

- Doi oameni au scapat teferi, dupa ce autovehiculul in care se aflau a luat foc vineri, pe autostrada A1, la kilometrul 254, potrivit Politiei Sibiu. "Incendiul a pornit in mers, de la motor, fara victime. Soferul a reusit sa opreasca pe banda de urgenta", a declarat Elena Welter, purtator de cuvant…

- Un autovehicul-platforma s-a rasturnat chiar la intrarea intr-una dintre cele mai mari societați comerciale din oraș. Un tanar a murit, iar alți doi sunt raniți. Accidentul a avut loc pe centura de est a Ploieștiului, la una dintre porțile platformei de utilaj petrolier Teleajen, scrie libertatea.ro…

- Haos pe o automagistrala din Cehia. 30 de vehicule, printre care si camioane, s-au ciocnit in lant. Cel putin zece oameni au fost raniti. Potrivit fortelor de ordine cehe, accidentele s-au produs din cauza poleiului format pe carosabil in urma ninsorilor abundente.

- Cinci oameni, printre care si un copil de 1 an si 4 luni, au murit intr-un teribil accident, produs dimineata in apropiere de satul Todiresti, raionul Anenii Noi. Doua femei, de 24 si 54 de ani, au supravietuit, insa starea lor era grava.

- Doua trenuri s-au ciocnit in provincia Gauteng din Africa de Sud, provocand ranirea a circa 200 de persoane, a informat marti mass-media locala, citata de dpa si Agerpres. Trenurile s-au ciocnit in orasul Germiston, la est de Johannesburg.

- Patru oameni au fost raniți, in urma ciocnirii a doua mașini. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.00, la Calafindești și a fost provocat de un tinar de 25 de ani, din Șerbauți. Acesta a intrat cu mașina intr-un autoturism oprit pe partea stinga a drumului și la volanul caruia se afla un…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Cl...

- Un accident in care au fost implicate patru persoane, dintre care trei au fost ranite, a avut loc in urma cu puțin timp, in zona orașului timișean Sannicolau Mare. Doua mașini au intrat in coliziune, la ieșirea dinspre localitatea Saravale catre Sanpetru. La fața locului se acționeaza cu un echipaj…