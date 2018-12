Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier pe DN 74 la ieșire din Meteș spre Zlatna. Sunt impliucate doua mașini implicate. Trei victime, toate conștiente Un acident rutier a ... The post ACCIDENT rutier pe DN 74 la ieșire din Meteș spre Zlatna. Doua mașini implicate. Trei victime, toate conștiente appeared first on Ziarul Unirea…

- Grav accident de circulație in Buzau, in localitatea Maracineni. Tragedia s-a produs la ieșirea de pe pod, spre Ramnicu Sarat, in accident fiind implicate trei autoturisme. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Din primele informații, rezulta ca una dintre mașini le-ar fi lovit pe celelalte doua,…

- Imagini cutremuratoare: Accident cumplit. Doua persoane au murit pe loc. Trei masini facute PRAF. VIDEO+FOTO Doua persoane au murit dupa ce unul dintre soferi a incercat sa depaseasca si a intrat intr-o autoutilitara care circula pe sens opus. In urma impactului, atat soferul din Skoda, cat si soferita…

- Un tragic accident rutier a avut loc in aceasta seara pe soseaua de centura a Iasiului. Doua persoane au murit dupa ce unul dintre soferi a incercat sa depaseasca si a intrat intr o autoutilitara care circula pe sens opus., transmite Realitatea.net. Potrivit primelor informatii, soferul unei Skoda mergea…

- Accident grav de circulație pe E85, pe raza localitații sucevene Cumparatura, duminica seara. Patru persoane, între care și un copil, au fost ranite dupa ce trei autovehicule au intrat în coliziune.

- Grav accident rutier, în aceasta seara, la Râureni, localitate componenta a municipiului Râmnicu Vâlcea. Cinci autoturisme au fost implicate și cinci persoane au fost ranite.

- IMAGINI ACCIDENT GRAV in Satulung. Cinci victime dintre care doua persoane incarcerate in urma impactului!DOUA MASINI facute PRAF. Trafic blocat. VIDEO+FOTO In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Satulung pe DE58 , transmite ISU Maramures. Din informatiile nostre, doua autoturisme…

- Politistii au fost sesizati ca in Satulung langa primarie a avut loc un accident de circulatie cu patru victime, in urma cu cateva minute. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului doua persoane sunt incarcerate conform ISU Maramures. La fata locului s-au deplasat…