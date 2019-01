Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident joi dimineața pe drumul dintre 23 August și Neptun. O persoana a murit și o alta este în coma dupa ce mașina în care se aflau a intrat într-un pom. Accidentul s-a produs pe DN39, pe sensul de mers Mangalia - Constanța, în curba la stânga, între Neptun…

- Un barbat și o femeie, ambii in varsta de 31 de ani, au murit intr-un teribil accident produs azi dimineata.Trei masini s-au ciocnit in sectorul Botanica al Capitale. Totul s-ar fi intamplat din cauza vitezei excesive.

- Un barbat din Berghin este cercetat penal dupa ce a provocat un accident rutier, aflat la volan, sub influenta alcoolului. O femeie a suferit leziuni. Potrivit IPJ Alba, luni, 10 decembrie, in jurul orei 21.45, un barbat de 39 de ani, din comuna Berghin, in timp ce conducea un autoturism pe un drum…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 16, pe DJ109D, in localitatea Bonț din comuna Fizeșu Gherlii. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu autospeciale descarcerare, echipaje de prim-ajutor,…

- Accident grav in Baia Mare. Sase autoturisme avariate si o persoana ranita.foto ACTUALIZARE: „Sase autoturisme avariate si o persoana ranita, in urma unui accident produs azi dimineata, la ora 09.30, pe bulevardul Republicii din Baia Mare. O femeie de 66 de ani, aflata la volanul unui autoturism, nu…

- Grav accident pe soseaua de centura a orașului Iasi: doua persoane au murit, una a fost ranita. Doua persoane au murit și una a fost ranita, vineri seara, in urma unui accident produs pe soseaua de centura a orașului Iasi, din cauza unei depașiri. Polițiștii ieșeni declara ca șoferul unui autoturism…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, pe DN64, intre localitațile Caracal și Dobrosloveni. Un barbat a murit pe loc, iar o femeie a ramas incarcerata si a fost ranita grav. Pompierii Detașamentului Caracal, cu un echipaj SMURD și ...

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 octombrie a.c., ora 09.17, un barbat, in varsta de 31 ani,a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta, dinspre strada Cumpenei catre stada Caraiman si ajungand la intersectia tip sens giratoriu cu strada Varful cu Dor, nu a acordat prioritate…