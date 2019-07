Accident grav între Olcea și Ucuriș: O femeie a rămas încarcerată într-o mașină care a intrat într-un parapet Apelul 112 a fost efectuat in jurul orei 17:15 și semnala ca un autoturism a intrat pe jumatate sub parapetul metalic de pe marginea carosabilului. Potrivit oamenilor legii, conducatorul auto a pierdut controlul direcției și a intrat in parapetul metalic de pe marginea carosabilului. In urma accidentului rutier, o femeie care era pasagera in autoturism a suferit leziuni pentru ingrijirea carora a fost transportata la spital. Ceilalți pasageri ai autoturismului nu au pațit nimic. Oamenii legii continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și imprejurarilor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

