- Noul RCA: tinerii cu incidente in trafic platesc cel mai mult Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referința pentru polițele de raspundere auto obligatorii, iar șoferii fara incidente in trafic vor plati mai puțin la polițele RCA. Tinerii sub 30…

- Avand in vedere situația meteorologica, astazi, la ora 10, la Instituția Prefectului, a avut loc ședința Comitetul Județean pentru Situații de Urgența – Comandamentul Județean de Iarna, condusa de prefectul Eva Andreaș. Conform prognozei meteorologice, la noapte temperaturile vor scadea la – 16 și chiar…

- Prima zapada, nici aceea foarte abundenta, cazuta in Timiș aduce și prima reziliere a unui contract de deszapezire pentru drumurile județene. Firmele care și-l adjudecasera, pentru 1,27 milioane de lei, nu s-au achitat de obligații, așa ca vor fi trimise la plimbare.

- Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, circulatia rutiera s-a inchis pe DN 41 Cascioarele – Chirnogi. Soferii sunt sfatuiti de catre autoritati sa nu se aventureze la drum, avand in vedere ca meteorologii prognozeaza o inrautatire a vremii in urmatoarele ore.

- Traficul rutier pe Drumul National 1 A Cheia-Brasov va fi comoplet oprit, in noaptea de vineri spre sambata, intre miezul noptii si ora 5.00, pentru tractarea unui camion iesit in decor. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute alternative. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera va fi oprita…

- Mai multe filmari cu barbati care lovesc masinile cu picioarele au inceput sa circule pe Facebook. Soferii pagubiti au postat filmarile in speranta ca cineva i ar putea recunoaste pe vandali. In imagini se poate vedea cum indivizii merg sau chiar alearga pe langa masinile parcate, lovind cu piciorul…

- ISU Timis a intervenit la un accident rutier, intre doua autoturisme, pe DJ592, la iesirea din Buzias spre Lugoj.La locul interventiei s au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare grea, doua autosanitare SMURD,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Din primele informații, potrivit ISU Timiș, in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane, dintre care trei adulți au ramas incarcerați, iar un copil, o fetița de șase ani a fost preluata de o ambulanța in stop cardio respirator și transportata la spital. Conform surselor…

- Ninsoarea din ultimele ore a creat dificultați in trafic. Timp de 24 de ore, pe teritoriul țarii, au avut loc zece accidente rutiere, dintre care șapte tamponari de pietoni inafara trecerilor de pietoni, in urma carora o persoana a decedat.

- Registrul Auto Roman (RAR) respinge informațiile difuzate recent in mass-media potrivit carora RAR și DRPCIV ar dori sa introduca o prevedere legala, prin care posesorii de autovehicule care au inspecția tehnica periodica (ITP) suspendata sau expirata, respectiv inmatricularea suspendata, sa fie pasibili…

- Imagini dramatice au fost surprinse in Dubai, in timpul unui accident in care au fost implicate cel puțin 44 de mașini. Accidentul devastator a fost cauzat de ceața de afara. Aproximativ 22 de eprsoane au fost ranite grav in accident. Șoferii nu reușeau sa vada vehiculele…

- Soferii care circula fara rovinieta ar putea scapa de amenda. Termenul de prescriere, redus Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii…

- Soferii pot sa verifice si online, de acum inainte, clasa bonus/malus pentru masinile asigurate prin RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara a lansat, recent, o aplicatie prin care aceste informatii pot fi obtinute direct din fata calculatorului.

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul prin care modifica documentul in care sunt centralizate cladirile in care sunt organizate si functioneaza centre de retinere si arestare preventiva necorespunzatoare, IPJ Timis nemaifacand parte din aceasta categorie.

- Radare, mașini – capcana și inspectori de patrulare pe traseele nationale. Angajații Inspectoratului Național de Patrulare desfașoara operațiunea "Viteza", care va avea loc in perioada 27 ianuarie -11 februarie.

- Cearta de la Spitalul Județean a depașit pragul unitații sanitare și a ajuns in curtea CJ Timiș, instituție care are in subordine cel mai mare spital din vestul Romaniei. Marius Craina și Mihai Ionac au fost sfatuiți de șeful CJ, Calin Dobra, sa nu se mai certe public.

- Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu mare grija pe drumurile din vestul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca județele Timiș și Arad sunt, in aceasta dimineața, sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pana la ora 11.00, pentru zonele joase din cele doua județe. Meteorologii…

- Un autoturism de lux care valoreaza aproape o avere a disparut in urma cu cateva nopți de pe o strada din Lugoj. Mașina, unica in oraș, un Maserati Ghibli, a disparut din fața casei proprietarului, un om de afaceri din Lugoj, potrivit banatulazi.ro ”Practic a fost furata in trei minute. Cu siguranța este…

- Poliția Capitalei a inițiat acțiuni de sensibilizare a soferilor de maxi-taxi in acesta dimineața. Oamenii legii au verificat daca șoferii transporta pasageri supranorma, fapt ce favorizeaza la comiterea furturilor de buzunare.

- Potrivit ANM, in noaptea de marti spre miercuri au fost inregistrate temperaturi negative in toata tara, cea mai scazuta fiind de -21 de grade Celsius, in Radauti, judetul Suceava. Valorile termice nu au urcat mai mult de -1 grad, aceasta fiind si minima cea mai ridicata, inregistrata in localitatil…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi…

- Politistii recomanda soferilor care circula pe DN1, Valea Prahovei, pe sensul dinspre Brasov, sa circule pe ruta alternativa Sacele - Cheia - Ploiesti, in conditiile in care traficul pe DN1 este intens si s-au format coloane de masini. Potrivit Centrului Infotraic, duminica traficul rutier…

- Anchetatorii au descins in 15 locații din județul Hunedoara intr-un dosar in care 12 persoane sunt acuzat de furt calificat și complicitate la aceasta infracțiune. O parte dintre cei implicați sunt acuzați ca au furat minereu de carbune din trenurile care aprovizionau o termocentrala. Cealalta…

- Inspectoratul Național de Patrulare al IGP a decis sa le arate grafic șoferilor cit de important este sa respectam distanța optima de frinare in funcție de starea carosabilului și la ce distanța sint vizibili pietonii in funcție de culoarea vestimentației. {{265239}}De menționat ca numarul accidentelor…

- Mai multe strazi din cartiere ale municipiului Arad au fost inundate, miercuri, in urma ploilor abundente din ultimele ore, iar traficul rutier s-a desfașurat cu dificultate din cauza apei de pe carosabil. Pe șoseaua de centura care duce dinspre cartierul Aradul Nou inspre cartierul Subcetate apa a…

- De teama ca autoturismele ar putea ramane blocate, autoritațile au hotarat sa inchida strada pe ambele sensuri. Polițiștii locali au stat in ploaie ca sa ii opreasca pe șoferii care și-ar fi dorit sa se aventureze prin șuvoaie. Apa a atins 50 de centimetri pe șoseaua de centura in urma caderii ploii.…

- In cursul anului trecut, numarul pomilor de Craciun taiați ilegal “a scazut puternic”, ca urmare a intensificarii controalelor efectuate de catre personalul Direcțiilor Silvice județene, cu sprijinul polițiștilor, al jandarmilor și al angajaților Garzii Forestiere, conform unui comunicat de presa al…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, potrivit…

- Pana la sfarsitul acestei luni, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Timis primeste solicitari pentru subventia motorinei achizitionate si utilizate in ferme si in amenajarile de imbunatatiri funciare in cursul ultimului trimestru al anului trecut. Cererile se depun la centrele…

- Trei mașini au fost implicate într-un accident de circulație produs în Piața 14 Iulie. Accidentul s-a soldat numai cu pagube materiale. Cauza ar fi neacordarea de prioritate. Șoferii nu au solicitat intervenția poliției la locul…

- Meteorologii anunța cod galben de vant pentru cea mai mare parte a judetului Timis. ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) care atentioneaza ca se vor inregistra intensificari ale vantului, rafalele depașind 55 – 65 de kilometri pe ora. Avertizarea a fost emisa pentru astazi, in intervalul orar…

- Accident șocant in satul Gelu din județul Timiș. Un parapantist a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea, care practic l-a decapitat. Polițiștii au deschis un dosar penal și continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

- Polițiștii rutieri i-au luat la bani marunți pe șoferii de taxi și nu puține au fost neregulile constatate. Sancțiuni s-au dat și pentru lipsa centurii de siguranța sau lipsa contractului de la dispecerat. Zeci de taximetriști au fost luați la control in municipiul Buzau, in mai toate stațiile de taxiuri.…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL). Strategia elaborata și depusa de reprezentanții municipiului Lugoj a obținut, in urma evaluarii, nota 8,86…

- Bebelus de 6 luni, ucis de rujeola. Clujul, pe harta deceselor Clujul se afla pe lista neagra celor 14 judete din Romania unde epidemia de rujeola a facut victime. La nivel national, cea mai recenta victima a rujeolei este un bebelus de sase luni din judetul Neamt, fiind cel de-al 37-lea caz înregistrat…

- Un șofer a facut publica o imagine de la Pasajul Jiul, in care se vad doi muncitori care lucreaza pe prima banda cum se merge dinspre Circumvalațiunii spre Bd. Republicii, cea de preselecție spre Gara de Nord. Fotografia a fost postata pe grupul de Facebook Info Trafic jud. Timiș cu descrierea…

- Continua actiunile pentru stingerea incendiului la sonda din Moftinu Mare Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare Pompieri din Bistrita Nasaud, Bihor, Timis, Salaj, Satu Mare si Maramures intervin pentru a stinge incendiul din localitatea satmareana…

- Atmosfera tensionata care mocnește la Muzeul de Arta a ajuns subiect de discuție in plenul CJ Timiș. Asta, dupa ce directorul MArT, Victor Neuman, a cerut asistența juridica pentru un proces intentat de o fosta angajata, care a plecat la Muzeul Național al Banatului. Neumann a fost admonestat public…

- Anul 2017 a insemnat o reducere semnificativa a activitatilor fara forme legale pe piata muncii. Asistam, iata, la o situatie imbucuratoare, mai ales daca avem in vedere dimensiunea acestui fenomen in trecut, cand foarte multe persoane nu aveau forme legale de angajare, fapt ce le-a adus neplaceri mai…

- Șoferii din vestul țarii sunt sfatuiți sa aiba grija cum conduc, in aceasta dimineața. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, pana la ora 11.00, județele Timiș și Arad sunt sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pentru zonele joase din cele doua județe. Astfel, vizibilitatea…

- Cod galben de ceata emis in aceasta dimineata de meteorologi. Soferii sunt sfatuiti sa circule cu prudenta pentru ca vizibilitatea este redusa din cauza cetii sub 200 m si izolat sub 50 m. Vizata este zona joasa a judetului Timis. Atentionarea este valabila pana la ora 11.00. The post Atentie soferi!…

- Primaria Mosnita Noua, din judetul Timis, a anuntat ca suspenda, de luni, programul de lucru cu publicul pana in 15 ianuarie 2018,primarul comunei explicand ca "nu tine de noi, ci de programele pe care le avem". Angajatii nu au, insa, liber, ci vor veni la serviciu, transmite ...

- In județul Alba au fost inregistrate, in primele 11 luni ale anului 2017, peste 8.800 de vanzari imobiliare și 3.100 de ipoteci, potrivit datelor publicate de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). In Romania, potrivit ANCPI, cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate,…

- Aquatim anunța intreruperea alimentarii cu apa a conductei magistrale de pe Cetații, pe porțiunea cuprinsa intre strazile Matei Basarab și Cloșca, pentru aproximativ doua ore. „Urmare a acestei avarii va fi presiune redusa la apa in toata zona afectata, in zona de blocuri Circumvalațiunii,…

- SC APAVIL SA a desfasurat si in perioada 27 noiembrie – 08 decembrie 2017 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. Lucrari de amenajare a terenului. S-au executat lucrari de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe strazile: Ostroveni, Bl. C12, Intrarea…

- Banatul de pusta nu poate concura cu alte zone ale Romaniei, in privința formelor geografice, insa unele sate din județul Timiș sunt demne de introdus intr-un circuit turistic. Exista localitați care parca nu au fost atinse de modernizarile din secolul XXI, iar locuitorii, deși au mai pierdut din tradiții,…

- "La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de imigrari au preluat de la Politia de Frontiera 65 de persoane depistate, in noaptea de 27 spre 28 noiembrie, la bordul unei ambarcatiuni pe Marea Neagra. In urma activitatilor desfasurate, s-a stabilit ca grupul este format din 31 de barbati, 11 femei…