Accident grav între două trăsuri. Intervenție de urgență Trasurile se deplasau pe un teren inzapezit in ziua de Craciun, in statul Bavaria, cand prima dintre ele a trebuit sa se opreasca la o trecere de cale ferata. Dintr-un motiv necunoscut, cea de a doua nu a reusit sa opreasca, ci a intrat in prima si s-a rasturnat cu tot cu pasageri. Dintre raniti, 18 au suferit rani minore sau medii, in timp ce doua persoane au fost ranite grav. Una dintre persoanele ranite grav a trebuit sa fie transportata de urgenta la spital cu elicopterul. Politia investigheaza daca nu cumva accidentul soldat cu 20 de raniti a fost provocat de neglijenta. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trasurile se deplasau pe un teren inzapezit in ziua de Craciun, in statul Bavaria, cand prima dintre ele a trebuit sa se opreasca la o trecere de cale ferata. Dintr-un motiv necunoscut, cea de a doua nu a reusit sa opreasca, ci a intrat in prima si s-a rasturnat cu tot cu pasageri. Dintre…

- Peste 40 de persoane au fost ranite, duminica, in orașul japonez Sapporo in urma unei explozii uriașe produse intr-un restaurant. Una dintre victime este in stare grava la spital, scrie BBC News. Poliția japoneza a anunțat ca 41 de persoane au fost ranite in explozie, una dintre ele fiind in stare grava.…

- Atentatul comis marti la Târgul de Craciun de la Strasbourg a facut 3 morti si 13 raniti, dintre care 5 grav, conform unui bilant revizuit în crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP. “Bilantul, în…

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters, relateaza Agerpres."Bilantul,…

- Terorismul lovește din nou in Vestul Europei de Sarbatori, și tot la un targ de Craciun, ca și in urma cu doi ani, la Berlin. De asta data, orașul francez Strasbourg este scena unei tragedii. Trei morți și 12 raniți, in urma unui atac armat care s-a petrecut aseara.

- Atentatul comis marti seara impotriva Targului de Craciun de al Strasbourg a facut trei morti si 12 raniti, dintre care sase foarte grav, a anuntat ministrul francez de interne, Christophe Castaner, in fata presei de la sediul prefecturii Bas-Rhin, transmite AFP. Mai devreme, primarul orasului, Roland…

- O persoana a murit si alte 23 au ajuns la spital dupa ce un autocar cu 72 de oameni la bord s-a rasturnat luni dimineata pe DN 7, in localitatea Tatarasti, autoritatile declansand Planul Rosu de Interventie, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.

- UPDATE: Un tanar de 18 ani, aflat in stare grava, a fost declarat decedat de catre medicii sositi la locul accidentului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), accidentul rutier a avut loc pe DN 6, in apropierea localitatii Caransebes, judetul Caras-Severin, intre…