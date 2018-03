Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar in Braila. O mașina a fost spulberata de un tren, iar cei doi oameni care se aflau inauntru au murit. Șoferul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Timp de cateva ore, traficul feroviar intre Constanța și Galați a fost blocat.

- ACCIDENT CUMPLIT. Camioneta cazuta de pe pod. O persoana a murit si doua au fost ranite>FOTO O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar…

- Locuitorii din comuna Cotnari, din județul Iași, au primit o veste infricoșatoare. In localitate a fost gasit trupul neinsuflețit al unei foste jurnaliste, in condiții suspecte. Capul femeii a fost zdrobit de un obiect necunoscut.

- Un accident mortal s-a petrecut luni, 5 martie, in parcarea unui mall din Ramnicu Valcea. O masina plina cu marfa a acrosat o persoana in timpul manevrei de mers inapoi, iar omul ranit a murit, fiind strivit de autovehicul.

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- Un barbat în vârsta de 50 ani si-a pierdut viata, duminica dupa-amiaza, într-un accident produs pe DN 17, la iesirea din municipiul Bistrita spre comuna Livezile, iar alte cinci persoane au fost ranite, potrivit datelor comunicate de catre

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- Un accident extrem de grav a avut loc miercuri seara, la iesirea din comuna Ilva Mica spre orasul Sangeorz Bai, in judetul Bistrita-Nasaud. In impact au fost implicate doua masini in care se aflau, in total, zece persoane. A fost activat Planul Rosu de interventie.

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati…

- Accident cumplit produs, luni seara, pe DN1B, la Hanul lui Ținta. Au fost implicate un TIR care transporta tabla, o cisterna cu combustibil și un autoturism Dacia Logan. De la fața locului o persoana a fost preluata de o ambulanța SAJ, iar o alta a fost declarata decedata. Din primele cercetari a rezultat…

- Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau, informeaza Agerpres.ro Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. La fata locului au fost directionate doua autospeciale…

- Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. "La fata locului au fost directionate doua autospeciale pentru stingere, o autospeciala pentru descarcerare grea, doua ambulante SMURD si doua ambulante SAJ", a precizat sursa citata.

- Un accident cumplit s-a produs in Teleorman, in aceasta seara, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si s-a izbit mortal de un copac de pe marginea drumului. Alaturi de el se mai afla un alt baiat. Amandoi au murit.

- Lumea fotbalului este in doliu! Clubul sud-african Polokwane City a anunțat decesul fundașului Mogau Tshehla intr-un accident rutier. Jucatorul avea doar 26 de ani era considerat o mare speranta de catre sefii gruparii din Africa de Sud. Mogau Tshehla era legitimat la Polokwane City din ianuarie…

- Un barbat, in varsta de 36 de ani, din localitatea Cotu Ciorii, comuna CA Rosetti a fost declarat decedat la capatul unor manevre de resuscitare care au durat aproape o ora. Barbatul a fost victima unui accident stupid dupa ce duba sub care lucra s-a prabușit peste el, strivindu-l. Se pare ca barbatul…

- Lumea fotbalului este in doliu! Clubul sud-african Polokwane City a anunțat decesul fundașului Mogau Tshehla intr-un accident rutier, scrie SpyNews.ro. Jucatorul avea doar 26 de ani era considerat o mare speranta de catre sefii gruparii din Africa de Sud. Mogau Tshehla era legitimat…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar…

- Sambata dimineata, un copac doborat de vantul puternic ce insotea o furtuna violenta s-a prabusit, in Malta, pe furgoneta in care se aflau doi romani. Soferul, un barbat de 38 de ani din Bistrita, a murit pe loc, iar sotia sa de 32 de ani a ajuns la spital cu rani destul de grave.

- O teava de apa calda care s-a spart a curmat viata unui angajat al RADET-ului si a trimis pe un pat de spital, cu arsuri pe circa 80% din corp, un coleg al celui dintai. Cei doi barbati se aflau deunazi pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona Complexului Leu, unde intervenisera pentru a face lucrari. […]…

- Un tânar a decedat sâmbata noaptea, în urma unui accident de circulatie în Tihau, dupa ce soferul masinii în care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, în timp ce era urmarit

- Patru persoane și-au pierdut viața vineri, in urma unui grav accident rutier. Azi dimineața, in apropierea satului Mihailenii Vechi, raionul Rișcani, s-a produs un teribil accident de circulație, in urma caruia au decedat patru angajați ai Poștei Moldovei. Mașina in care se aflau victimele s-a tamponat…

- NEWS ALERT Trafic international de medicamente, orchestrat de la Cluj. Prejudiciu de 55 de milioane de lei Procurorii DIICOT au efectuat 47 de percheziții la membrii unei rețele infracționale, care ar fi caștigat, ilegal, prin trafic internațional de medicamente, aproximativ 55 de milioane de lei. Din…

- Un barbat de 45 de ani, angajat al unei societați de exploatare a lemnului, si-a pierdut viata in timp ce incerca sa doboare cu un fierastrau electric un copac. „Evenimentul s-a produs luni, 22 ianuarie 2018, in jurul orei 11, fiind implicat un angajat, (fasonator mecanic), in varsta de 45 de ani al…

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Un muncitor care lucra in Santierul Naval Tulcea a murit, vineri seara, dupa ce a fost strivit intre o piesa si un perete, in timp ce se afla la bordul unei nave, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident in orașul Tvardița, raionul Taraclia. Șoferul unei mașini a murit dupa ce aceasta a derapat de pe partea carosabila și s-a inversat. Pasagerul din automobil a suferit leziuni ușoare.

- Accident grav pe strada Petricani din Capitala. Un barbat in varsta de 30 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit violent intr-un TIR. Un echipaj de politie este prezent la fata locului. Revenim cu mai multe detalii.

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Cinci oameni au murit, printre care si un minor, iar altii doi au fost raniti dupa ce doua masini s-au tamponat .Tragedia s-a produs cu cateva minute in urma in raionul Anenii Noi pe traseul Chisinau-Bender.Potrivit Politiei, in accident au fost implicate doua automobile.

- Un tanar de 19 din Borsa implicat intr-un accident rutier a decedat dupa o luna si jumatate de la producerea tragediei. Medicii nu l-au mai putut salva cu toate eforturile depuse. Evenimentul nefericit s-a produs pe drumul national 19 in data de 25 noiembrie 2017. Borseanul de 19 ani ar fi pierdut controlul…

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- O fetita de doar sapte luni si-a pierdut viata, in urma unui accident deosebit de grav, care a avut loc in Chichester, in Anglia. Un baietel de 5 ani se afla in stare grava la spital, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor sale de supravietuire.

- Un barbat in varsta de 74 de ani din localitatea Ibanesti din judetul Botosani a murit, in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, barbatul s ar fi aflat intr…

- Doi barbati, unul de 46 de ani și altul de 21 de ani, au murit într-un accident rutier produs în dimineața zilei de astazi, 4 ianuarie, în jurul orei 05.30, în apropiere de o stație PECO la marginea orașului Stefan Voda. Solicitata de IPN, Inga Petrov,…

- Accident mortal in sensul giratoriu de la intersectia Soseaua Borsului cu strada Uzinelor, din municipiul Oradea. Un angajat al Politiei de Frontiera a murit. O femeie, pasagera in masina, este grav ranita. ...

- Un barbat de 35 de ani, politist de frontiera, a murit, iar o tanara oradeanca este ranita, in urma unui accident produs chiar in prima zi a noului an, in Oradea.Polițistul de frontiera conducea un VW Passat si ar fi intrat cu viteza mare intr-un sens giratoriu, potrivit primelor investigații,…

- O tanara soferita a produs un cumplit accident, in aceasta dimineata, dupa ce a efectuat o depasire neinspirata apoi a pierdut controlul volanului. Masina sa a derapat pe carosabilul umed, moment in care a fost izbita de un autoturism care venea pe sensul opus. Mama soferitei vinovate a murit si alte…

- Incident socant petrecut pe data de 27 decembrie in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime.

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de munca petrecut miercuri la o firma de confectii metalice din Petrosani, dupa ce capul i-a fost surprins de o presa hidraulica, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara declansand o ancheta in acest caz.

- Un polițist de frontiera a decedat în urma unui accident rutier grav, care s-a produs în seara de 24 decembrie curent, în apropiere de sat. Țînțareni, raionul Telenești. Este vorba despre Ion Novoloaca, în vârsta de 29 de ani, care activa în funcție de specialist…

- "A murit prietenul lui Iura și verișorul meu, Nica. In urma cu patru zile, a acesta a suferit un accident de mașina. Se intorcea de la Focșani. Chiar vorbisem cu el sa imi aduca niște vin. M-a sunat soția lui și am crezut ca vine sa aduca ce i-am cerut. Am raspuns la telefon, insa ea mi-a spus ca…

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Accident tragic in județul Bihor. Doi oameni au murit, iar zece au fost raniți dupa ce trei automobile s-au ciocnit pe o autostrada, in apropierea unei localitați. La fața locului au venit mai multe ambulanțe, echipaje de descarcerare și de poliție.

- Un accident aviatic grav s-a inregistrat in regiunea autonoma Neneția din nordul Rusiei. Patru oameni au murit, iar 11 au fost raniti dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit la scurt timp de la decolare.

- Un grav acident de circulație s-a produs in jurul orei 11.00 pe drumul comunal 81, pe raza satului Rușavaț, comuna Viperești. Un barbat de aproximativ 60 de ani a murit dupa ce a pierdut controlul volanului, mașina pe care o conducea lovind un stalp apoi gardul unui imobil. Polițiștii au inceput o ancheta…

- Nu mai putin de sase oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au ajuns in stare grava la spital, dupa un grav accident rutier, in apropiere de Birmingham, in care au fost implicate sase masini.A