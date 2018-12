Accident grav in zona Manastirii Cheia. Doua masini s-au facut zob, una s-a rasturnat dupa impact. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulatie in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marti seara pe DN1 A, langa Spitalul din Valenii de Munte. Potrivit IJP Prahova, doua autoturisme au intrat in coliziune fața/spate, dupa care cea din fata a ricoșat in altul, care venea din sens opus. Trafic restricționat…

- UPDATE: Trei persoane au fost ranite si sunt transportate la spital. Este vorba despre o femeie in varsta de 57 ani cu fractura clavicula stanga, un barbat de 62 de ani cu TCC minor și traumatism sold drept si un barbat de 49 de ani cu TCC minor și traumatism hemitorace drept. Un…

- Patru persoane au fost ranite, joi, dupa un accident produs pe DN 1 – centura statiunii Sinaia, intre un autoturism si o autoutilitara. Traficul in zona este blocat, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca pe DN 1 – centura statiunii…

- Traficul este complet blocat, incepand cu ora 14.45, pe DN 1, la Sinaia, din cauza unui accident petrecut pe centura orașului. Circulația a fost deviata prin stațiune dupa impactul dintre doua mașini (un autoturism și o dubița). Unul dintre vehicule s-a rasturnat pe șosea, a anunțat IJP Prahova. Cinci…

- Trei echipaje SMURD și o autospeciala de pompieri intervin la Banești, pe Drumul Național 1, unde s-a produs un accident de circulație in care au fost implicate 8 mașini. Evenimentul rutier a avut loc marți dimineața, in jurul orelor 10.30. Potrivit IPJ Prahova, doua persoane sunt ranite și urmeaza…

- Trei persoane au fost grav ranite, duminica, in urma unui accident in care au fost implicate cinci masini, produs in localitatea Loloiasca din judetul Prahova. Traficul rutier pe DN1B Ploiesti - Mizil este blocat.

- UPDATE: Doua persoane, o femeie si un copil, au suferit rani grave si au fost transportati de urgenta la spital. In coliziune au fost implicate 10 persoane, aflate in cele 5 autoturisme. Traficul in zona este restrictionat. Intervin si echipaje SMURD de prim-ajutor. Un accident de circulatie s-a produs…